¡Otra vez en Morelos! Desaparece Ayelen Iglesias, estudiante de Bachilleres en Cuernavaca

La desaparición de Ayelen Iglesias Vidal, una estudiante de 17 años del Colegio de Bachilleres en Cuernavaca (COBAEM), volvió a encender las alertas en Morelos. Familiares, compañeros y autoridades iniciaron su búsqueda luego de que la adolescente fuera reportada como no localizada, un caso que rápidamente generó preocupación entre la comunidad estudiantil y en redes sociales.

El caso ocurre en medio de un clima de inquietud por las desapariciones de jóvenes en la entidad, Karol Toledo y Kimberly Ramos, lo que ha provocado indignación y llamados urgentes para que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Reportan desaparición de estudiante de Bachilleres en Cuernavaca

De acuerdo con los reportes difundidos por familiares y autoridades, Ayelen Iglesias desapareció en el municipio de Cuernavaca, Morelos, por lo que la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba para tratar de localizarla.

La joven es estudiante del Colegio de Bachilleres, institución de nivel medio superior en el estado, y su desaparición fue denunciada luego de que sus familiares perdieran contacto con ella, el pasado 10 de marzo.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de AYELEN IGLESIAS VIDAL de 17 años de edad. pic.twitter.com/TTGzLrshSf — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 12, 2026

Tras el reporte, se activaron mecanismos de búsqueda y se difundió su fotografía y datos para pedir el apoyo de la ciudadanía. Autoridades pidieron que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada de inmediato a los números oficiales de emergencia o a la Fiscalía de Morelos.

En redes sociales, compañeros del plantel y colectivos han comenzado a compartir su ficha de búsqueda con la esperanza de que la adolescente sea localizada lo antes posible.

¿Qué se sabe de Ayelen Iglesias?

Hasta ahora, la información disponible señala que Ayelen Iglesias tiene 17 años y es alumna del Colegio de Bachilleres en Cuernavaca. Tras la denuncia por su desaparición, autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer qué ocurrió y dar con su ubicación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de su desaparición, la joven vestia el uniforme oficial del Colegio de Bachilleres. Estas son sus características:

Estatura: 1.55 metros

Complexión: robusta

Tez: blanca

Cabello: castaño claro, lacio y a la altura de los hombros

Señas particulares: piercing en la ceja izquierda y un lunar ubicado justo arriba de esa misma ceja

Vestimenta: playera polo blanca con logotipo azul del COBAEM, pants azul marino con franjas blancas y tenis negros tipo Converse

Tras la ola de desapariciones de jóvenes estudiantes en Morelos, el gobierno estatal anunció un Plan Integral Universitario de Seguridad. Mientras tanto, familiares de Ayelen Iglesias mantienen la esperanza de encontrar a Ayelen con vida y han pedido a la ciudadanía compartir la información para ampliar la búsqueda.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa abierta y que cualquier dato que ayude a localizar a la joven puede ser clave para dar con su paradero. La prioridad, aseguran, es encontrar a Ayelen Iglesias lo antes posible.