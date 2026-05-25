Caso Michelle Itzayana: Desaparece otra alumna de la UAEM en Morelos; esto se sabe

Michelle Atzayana Fuentes Calderón, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue reportada como desaparecida. Este caso pone nuevamente en alerta a la comunidad universitaria, pues se trata de la cuarta estudiante desaparecida en lo que va del 2026.

La joven de tan solo 15 años de edad fue vista por última vez el pasado domingo 24 de mayo, en el municipio de Yautepec, Morelos. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

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¿Qué le pasó a Michelle Itzayana, alumna de la UAEM en Morelos?

Michelle Itzayana fue vista por última vez este fin de semana. Tras perder contacto con ella, su familia acudió de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar la denuncia correspondiente.

#FiscalíaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MICHELLE ITZAYANA FUENTES CALDERÓN de 15 años de edad. pic.twitter.com/ZqwAmZiYH7 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) May 25, 2026

De acuerdo con sus ficha de búsqueda, el día de su desaparición, Michelle Itzayana vestía un pantalón de mezclilla tipo cargo, ancho, de color azul y con bolsas en los costados.Tenis de color negro con blanco y dos pulseras de hilo color rojas (cada una en su tobillo izquierdo y derecho).

La joven es alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) y es hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI).

La UAEM en Morelos emite comunicado por desaparición de otra alumna

La desaparición de Michelle Itzayana se da apenas tres meses después de que se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, quienes lamentablemente fueron encontradas muertas.

Asimismo, se vivió mucha angustia e incertidumbre tras la desaparición de una tercera alumna de la UAEM en Morelos, Alondra María Stefanie Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, quien desapareció el 5 de marzo y, posteriormente, fue encontrada viva.

A través de un comunicado, la UAEM de Morelos expresó su solidaridad y acompañamiento para la docente y madre de la estudiante desaparecida. Asimismo, aseguró que mantendrá seguimiento puntual a las instancias responsables de la investigación de la desaparición de la adolescente, desde luego “con la esperanza de que sea localizada a la brevedad y peda regresar con bien a su hogar”.

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