Hallan cuerpo sin vida durante la búsqueda de Kimberly Joselín, cerca de la Autónoma de Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que localizaron un cuerpo en la zona norte de Cuernavaca, Morelos, mientras realizaban las labores de búsqueda para localizar a Kimberly Joselín Ramos, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que desapareció el pasado 20 de febrero.

La Fiscalía señaló que el cuerpo sin vida fue hallado en uno de los polígonos de intervención trazados para la búsqueda de la estudiante de 18 años. Aunque todavía no se confirma que es ella, realizarán las diligencias correspondientes para determinar la identidad de la víctima, la causa y la temporalidad de la muerte.

Fiscalía encuentra cuerpo en la búsqueda de Kimberly Joselín

El cuerpo fue hallado en un predio del poblado de Chamilpa, en una zona boscosa de Cuernavaca, cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Destaca que uno de los avances previos en la investigación fue cuando hallaron la credencial del INE de Kimberly en la casa de uno de los presuntos responsables, Jared Alejandro.

Además, el pasado domingo, personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, encontraron ropa similar a la que vestía la estudiante el día de su desaparición.

Finalmente, la Fiscalía de Morelos informó que hallaron un cuerpo en el operativo de búsqueda, al cual le realizarán las diligencias correspondientes al protocolo legal y científico, y que informarán oportunamente los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias y el debido proceso.

Hay un detenido por la desaparición de Kimberly Joselín

El pasado sábado, Jared Alejandro "N" fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos. El joven presuntamente participó en la desaparición de Kimberly, luego de que las primeras investigaciones así lo determinaran.

Por lo pronto, la familia de Kimberly informó que la última vez que la vieron fue el 20 de febrero, cuando iba rumbo a la universidad. Uno de sus tíos aseguró que la vio subir a un camión de la ruta 1 y después siguieron en contacto con ella hasta que llegó a la facultad en el Campus de Chamilpa, Cuernavaca.

