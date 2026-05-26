Preinscripciones Coahuila 2026-2027: fechas, etapas y guía paso a paso para confirmar un lugar en la escuela asignada

El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en Coahuila ha avanzado a sus etapas finales. Aunque el registro en línea concluyó desde febrero, madres, padres y tutores todavía deben completar la consulta de resultados y la confirmación presencial para asegurar el lugar de sus hijas e hijos en educación básica.

La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) informó que durante junio se habilitará la publicación de escuelas asignadas y posteriormente se realizará la etapa de validación presencial en cada plantel autorizado. Las autoridades pidieron a las familias mantenerse atentas a las fechas oficiales para evitar perder el proceso administrativo.

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¿Cuáles son las etapas pendientes de las preinscripciones en Coahuila?

La dependencia estatal recordó que el proceso completo se divide en tres etapas:

Primera etapa: registro en línea, realizado del 26 de enero al 28 de febrero de 2026

Segunda etapa: publicación de escuela asignada a partir del 8 de junio

Tercera etapa: confirmación presencial del 8 al 19 de junio

Actualmente, las familias deberán enfocarse en las etapas dos y tres, ya que son indispensables para concretar la inscripción definitiva rumbo al próximo ciclo escolar.

¿Dónde consultar la escuela asignada?

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que los resultados estarán disponibles a partir del 8 de junio en la página oficial: www.inscripciones.org

En ese portal, madres, padres y tutores podrán revisar la escuela asignada utilizando los datos registrados previamente en el sistema de preinscripciones.

Autoridades educativas recomendaron descargar o imprimir la autorización de inscripción emitida por el sistema, ya que será solicitada posteriormente durante la confirmación presencial en el plantel asignado.

¿Cómo confirmar el lugar en la escuela asignada?

La tercera etapa del proceso se realizará del 8 al 19 de junio de 2026. Durante ese periodo, el padre, madre o tutor deberá acudir de manera presencial al centro educativo asignado para realizar la confirmación oficial del lugar.

La Secretaría de Educación explicó que este paso es obligatorio para completar el trámite administrativo y garantizar el ingreso del estudiante en el ciclo escolar 2026-2027.

Debido a la alta demanda que suele registrarse durante esos días, autoridades educativas recomendaron no esperar hasta el último momento para acudir a la escuela correspondiente.

¿Qué documentos podrían pedir para primaria?

Para ingresar a primaria, las autoridades educativas establecieron los siguientes requisitos:

haber concluido tercer grado de preescolar o tener 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026

acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados o estudiantes extranjeros

autorización de inscripción emitida por el sistema

comprobante de domicilio

Las escuelas también podrían solicitar documentación adicional dependiendo de cada plantel.

¿Qué requisitos se necesitan para secundaria?

En el caso de secundaria, la Secretaría de Educación de Coahuila indicó que normalmente se solicitará:

certificado o certificación de educación primaria para egresados de ciclos anteriores

acta de nacimiento para alumnos nacidos en otros estados y estudiantes extranjeros

autorización de inscripción emitida por el sistema

comprobante de domicilio

Las autoridades pidieron a las familias verificar directamente con cada escuela si existe algún requisito complementario antes de acudir a la confirmación presencial.

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