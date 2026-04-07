Adiós al problema del comprobante del pago de tenencia en Edomex: esta es la manera correcta de obtenerlo gratis paso a paso

Muchos contribuyentes del Estado de México pagan su tenencia vehicular y no saben qué sigue. El trámite no termina con el pago en Edomex: falta un paso clave que pocos conocen y que abre la puerta a otros procedimientos como la verificación vehicular. Aquí está la guía completa para resolverlo sin costo.

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Comprobante de tenencia en Edomex: cómo obtenerlo gratis paso a paso

El comprobante de pago es el documento que acredita que cumpliste con tu obligación fiscal. Sin él, trámites como la verificación vehicular quedan bloqueados. La buena noticia: el proceso es 100% gratuito y digital.

Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente: sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

Selecciona el apartado "Control Vehicular"

Presiona la opción "Tenencia" y luego el rubro "Individual"

El sistema pedirá la matrícula de tu vehículo. Captúrala correctamente para evitar errores. En segundos, el portal genera tu comprobante listo para descargar.

Alternativa directa: entra a tenencia.edomex.gob.mx/TenenciaIndividual/tenencia/

Ingresa tu número de matrícula

Descarga el comprobante desde esa misma pantalla

¿Sin acceso a internet? Puedes acudir personalmente a los Módulos Integrales de Recaudación del Edomex. Llevan tu matrícula y el personal te entrega el documento sin costo alguno.

Se agota el tiempo para obtener el subsidio en CDMX y Edomex|Secretaría de Finanzas CDMX

¿Cómo sacar la línea de captura para pago de Tenencia en el Estado de México?

La línea de captura es el código que necesitas antes de pagar, no después. Muchos la confunden con el comprobante, pero son documentos distintos con funciones diferentes dentro del proceso.

Dirígete al sitio de Servicios al Contribuyente del Edomex

Escribe tu número de placa y valida el código captcha

y valida el código captcha Elige el año de tenencia a pagar (por ejemplo, 2025)

El portal muestra tus datos registrados para que los verifiques antes de continuar. Este paso evita errores en el pago que luego complican el trámite. Confirma que la información sea correcta.

Revisa que el monto y los datos vehiculares coincidan

coincidan Descarga el Formato de Pago o Línea de Captura

Presenta ese documento en tu banco o paga en línea

Con la línea de captura en mano, el pago se realiza en bancos autorizados o plataformas digitales. Una vez liquidado, regresa al portal para obtener tu comprobante oficial siguiendo los pasos del apartado anterior.