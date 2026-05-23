Confirmado por CFE: te devolverán dinero de tu factura en estos casos y así puedes reclamarlo

Cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza una verificación y detecta que hubo un ajuste a tu facturación que genera un saldo a favor del cliente, es posible solicitar la devolución de ese importe. El trámite es gratuito y se puede realizar en cualquier Centro de Atención a Clientes.

La devolución puede hacerse en efectivo o como bonificación de saldo en la cuenta del usuario, según lo que el cliente indique en su solicitud.

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¿Qué documentos necesitas para solicitar la devolución a la CFE?

De acuerdo con un documento difundido por la propia CFE, los requisitos varían según el tipo de cliente:

Personas físicas:

Escrito libre de solicitud de devolución, indicando si se prefiere efectivo o bonificación en cuenta

Copia de identificación oficial vigente

Si el trámite lo realiza alguien distinto al titular: carta poder simple firmada con dos testigos y copias de identificación oficial del otorgante, del tramitador y de los testigos

Personas morales:

Copia de identificación oficial vigente del apoderado legal

Copia del poder notarial vigente para actos de administración

En todos los casos donde la devolución supere los $2,000 pesos, es obligatorio anexar un documento que confirme los datos de la cuenta bancaria del cliente: carátula del estado de cuenta, captura de la app bancaria donde se visualice la CLABE interbancaria, o carta emitida por la institución bancaria.

Control Un usuario revisa su factura de CFE (Getty Images)

¿Cuánto tarda la CFE en devolver el dinero y cómo darle seguimiento al trámite?

El plazo para efectuar la devolución se fija por mutuo acuerdo entre el cliente y CFE Contigo o el CENACE, según el caso, pero no puede ser mayor al plazo que abarque el ajuste a la facturación.

Para dar seguimiento al trámite en cualquier momento, el cliente puede marcar al 071 o acudir directamente a la ventanilla de un Centro de Atención a Clientes.

Es importante aclarar que el trámite es totalmente gratuito y solo se puede iniciar de forma presencial en ventanilla, según la información oficial de CFE.

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