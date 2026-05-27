Edomex: Multas y sanciones por uso de GPS mientras conduces

El Reglamento de Tránsito del Estado de México estableció realizó algunas modificaciones y una de las más llamativas es la aplicación de multas a conductores por el uso de aplicaciones de GPS, como lo son Waze, Google Maps o Apple Maps.

En nuestra época, es de lo más normal utilizar este tipo de aplicaciones para llegar a un determinado lugar, ya sea a través de los propios teléfonos celulares, o bien a través de las pantallas e interfaces que ofrecen muchos autos.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito sobre el uso del GPS?

A pesar de ello, recientes modificaciones al Reglamento de Tránsito mexiquense, publicadas en noviembre del año pasado, contemplan la aplicación de multas a quienes conduzcan mientras utilizan este tipo de aplicaciones, bajo el argumento de que distraen al conductor del camino.

El argumento de autoridades estatales y municipales es “garantizar el derecho a la movilidad segura” y así reducir riesgos por distracciones que comprometan la integridad de los propios conductores, así como de peatones, ciclistas, motociclistas y otros automovilistas.

Es importante que el Reglamento de Tránsito no prohíbe el uso del GPS como herramienta de apoyo, pero sí se habla específicamente de su manipulación mientras el vehículo está en movimiento.

El Artículo 90, fracción XXV, del Reglamento de Tránsito del Estado de México dice lo siguiente:

“Abstenerse de utilizar objetos que representen un distractor para la conducción segura, exceptuando el uso de manos libres u otras tecnologías; tratándose de dispositivos de apoyo a la conducción como navegadores de mapas y navegadores GPS, cualquier manipulación deberá realizarse con el vehículo detenido”.

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Tránsito, las sanciones correspondientes por incumplir con este artículo son válidas en todo el Estado de México, sin ninguna excepción.

¿De cuánto es la multa por usar GPS al conducir?

Según el Artículo 122 del Reglamento de Tránsito mexiquense, las multas por cometer esta infracción son las siguientes:

Sanción mínima : 16 UMAs, que equivale a $1,878.96.

: 16 UMAs, que equivale a $1,878.96. Sanción media : 18 UMAs, que equivale a $2,111.58.

: 18 UMAs, que equivale a $2,111.58. Sanción máxima: 18 UMAs, que equivale a $2,346.20.

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