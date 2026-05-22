Elecciones Jalisco 2027: proponen agregar estos requisitos para todos los candidatos

El escenario político de cara a los próximos comicios estatales comienza a transformarse de manera radical mediante una nueva iniciativa legislativa. La propuesta busca blindar las elecciones ante posibles infiltraciones de grupos delictivos organizados en el servicio público.

Las fuerzas políticas debaten el establecimiento de filtros obligatorios para medir la honestidad de quienes aspiren a representar a la ciudadanía. Para avanzar en el proceso de registro, la iniciativa contempla la aplicación estricta de tres candados de control indispensables.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las nuevas condiciones legislativas propuestas en Jalisco?

La reforma estipula que los aspirantes aprueben exámenes toxicológicos para garantizar que no consumen sustancias ilícitas durante el ejercicio de sus funciones. Cada candidato deberá someterse al polígrafo para certificar la veracidad de sus declaraciones patrimoniales y nexos personales.

La última condición obliga a los participantes a presentar una carta de no antecedentes penales emitida por las autoridades competentes correspondientes. El proyecto normativo descarta excepciones con la finalidad de que la totalidad de los partidos políticos apliquen las evaluaciones correspondientes.

Los impulsores de la reforma señalan la urgencia de estas medidas debido a presuntos vínculos previos entre funcionarios municipales y agrupaciones fuera de la ley. La soberanía del estado faculta al Congreso local para endurecer de forma autónoma las reglas del juego democrático regional.

KAL|1_qu8rkosx Los candidatos deberán acreditar exámenes toxicológicos, prueba de polígrafo y carta de no antecedentes penales. (EsImagen/www.esimagen.com.mx)

¿Qué partidos políticos debaten la reforma de control de confianza?

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena sostienen discusiones paralelas en la tribuna legislativa respecto al panorama político de la entidad. Las discusiones provocaron retrasos importantes en la aprobación de la agenda diaria debido al abandono de las curules.

El bloque opositor exige deslindes públicos frente a los señalamientos de inseguridad acontecidos recientemente en diversas regiones del territorio nacional. La falta de quórum legal obligó a suspender las actividades legislativas ordinarias tras registrarse la ausencia de la mitad de los diputados.

La mesa directiva del Congreso local reprogramará la votación del proyecto de ley una vez que las comisiones dictaminadoras reanuden las sesiones de trabajo. El proceso electoral de Jalisco iniciará sus fases previas bajo la expectativa de la aprobación de este marco legal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.