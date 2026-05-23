Estudio confirma el motivo por el que se disparó la inflación en Jalisco y llega a los niveles más altos de México

Jalisco vive uno de los momentos económicos más complicados del año. Un nuevo estudio académico identificó el factor clave que disparó la inflación en la entidad durante abril de 2026, colocándola entre los cinco estados con mayor tasa de incremento de precios en todo el territorio nacional. La cifra supera ampliamente el promedio nacional y empieza a reflejarse de manera directa en los bolsillos de los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara.

El análisis corresponde a la edición 33 del Boletín de Análisis Económico elaborado por la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), publicado durante la primera quincena de mayo de 2026 con base en los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

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¿Cuál es la tasa de inflación actual de Jalisco?

De acuerdo con el estudio del ITESO, en abril de 2026 Jalisco registró una tasa de inflación del 5.05%, una de las cifras más altas del país. La comparación con el promedio nacional deja en evidencia la magnitud del fenómeno:

Tasa de inflación de Jalisco : 5.05% anual (abril 2026).

: 5.05% anual (abril 2026). Promedio nacional : 4.45% anual.

: 4.45% anual. Posición de Jalisco: quinto lugar entre los estados con mayor inflación de México.

El incremento se nota especialmente en quienes viven en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde el costo de la vida ha experimentado uno de los repuntes más significativos de los últimos meses.

El aumento en la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara ya impacta en el bolsillo de los jaliscienses, señala la edición 33 de Boletín de análisis económico de la Escuela de #NegociosITESO. https://t.co/z8j2rruv51 pic.twitter.com/9zn0RL8x6e — ITESO (@ITESO) May 18, 2026

¿Cuál es el motivo principal del aumento de la inflación en Jalisco?

El estudio identifica como factor clave el incremento al precio del transporte público efectivo desde el 1 de abril de 2026. La tarifa pasó de 9.50 a 11 pesos por pasaje en el AMG, una medida que se conoce coloquialmente como el “tarifazo” y que ya tiene efectos medibles sobre la economía doméstica.

Las cifras del impacto son contundentes:

Encarecimiento del transporte público y privado : pasó del 1.95% anual en marzo al 4.08% en abril .

: pasó del 1.95% anual en marzo al . Magnitud del salto : prácticamente se duplicó la tasa de un mes al siguiente.

: prácticamente se duplicó la tasa de un mes al siguiente. Contexto adicional: el incremento se suma al repunte de precios del petróleo y combustibles registrado en marzo.

Elvira Mireya Pasillas Torres, responsable editorial del boletín y académica de la Escuela de Negocios del ITESO, lo explicó en estos términos: “En marzo tuvimos un repunte por los precios del petróleo y los combustibles, pero en abril tuvo un incremento adicional por el aumento de las tarifas del transporte público”.

¿Qué otros factores presionan la inflación en Jalisco?

El “tarifazo” no es el único elemento que explica la situación económica actual. El boletín del ITESO identifica un escenario complejo donde múltiples variables impactan simultáneamente sobre el poder adquisitivo de las familias jaliscienses:

Alimentos y bebidas : el rubro creció 7.95% anual en abril , manteniéndose como la categoría con mayores incrementos.

: el rubro creció , manteniéndose como la categoría con mayores incrementos. Industria poco productiva : la mayoría de los sectores manufactureros presentan dinámicas de menor producción.

: la mayoría de los sectores manufactureros presentan dinámicas de menor producción. Menos generación de empleos formales : la creación de plazas laborales cayó significativamente respecto a años anteriores.

: la creación de plazas laborales cayó significativamente respecto a años anteriores. Caída de remesas: el flujo de dólares enviado desde el extranjero se redujo en el primer trimestre del año.

La combinación de estos factores genera lo que el estudio describe como un “desgaste general en la capacidad de compra” de los habitantes de la entidad.

¿Cómo está la actividad industrial en Jalisco?

La actividad industrial en Jalisco creció apenas 2% en enero de 2026, pero el dato esconde una realidad preocupante: el crecimiento se sostiene casi exclusivamente por un sector. El detalle por industria revela el problema:

Construcción : +22.1% (motor principal, impulsado por obras previas al Mundial de Futbol 2026 y desarrollos verticales).

: +22.1% (motor principal, impulsado por obras previas al Mundial de Futbol 2026 y desarrollos verticales). Industria manufacturera : -0.8% (continúa con tendencia negativa desde 2025).

: -0.8% (continúa con tendencia negativa desde 2025). Generación de energía: -7.2% (caída significativa).

“Esto es preocupante porque solo tenemos un motor de crecimiento de la actividad industrial, pero la industria manufacturera está prácticamente en recesión. En el momento en que se terminen las obras, podemos tener una cifra negativa general en la actividad industrial”, advirtió Pasillas Torres.

¿Cómo está el mercado laboral en Jalisco?

El panorama laboral también muestra signos de debilidad. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Jalisco generó 18 mil 921 empleos formales, lo que la coloca en el sexto lugar a nivel nacional. Sin embargo, la cifra refleja un retroceso preocupante:

Caída anual : casi 24% menos que en el mismo periodo de 2025.

: casi 24% menos que en el mismo periodo de 2025. Comparación histórica: la menor generación de empleos formales desde 2020, año marcado por la pandemia de Covid-19.

Trabajo en Jalisco El mercado laboral en la zona está en declive con una caída anual del 25%. (Getty Images)

¿Qué pasa con las remesas que recibe Jalisco?

Las remesas, históricamente una de las principales fuentes de ingreso para muchas familias jaliscienses, también muestran una tendencia negativa. Durante el primer trimestre de 2026:

Jalisco recibió 1,193 millones de dólares en remesas.

en remesas. La cifra representa una caída anual de 4.4% respecto al mismo periodo de 2025.

respecto al mismo periodo de 2025. En contraste, a nivel nacional las remesas crecieron 4.9% anual, según el Banco de México.

Los cinco municipios con mayor dependencia de las remesas por habitante son los más afectados por esta disminución: Unión de Tula, Ojuelos, Degollado, Tizapán el Alto y El Grullo.

¿Cuánto se ha encarecido la comida en México en los últimos ocho años?

El estudio del ITESO también realizó un análisis comparativo del costo de los alimentos básicos en los últimos ocho años, con resultados reveladores sobre el deterioro del poder adquisitivo:

Kilo de jitomate : subió de 21 a 62 pesos (+193%).

: subió de 21 a 62 pesos (+193%). Kilo de bistec de res : pasó de 118 a 202 pesos (+70%).

: pasó de 118 a 202 pesos (+70%). Kilo de huevo en zonas rurales : subió de 31 a casi 50 pesos (+57%).

: subió de 31 a casi 50 pesos (+57%). Kilo de tortilla de maíz urbano : aumentó de 14.50 a 23 pesos.

: aumentó de 14.50 a 23 pesos. Chiles : incremento de casi 200% en zonas urbanas y rurales.

: incremento de casi 200% en zonas urbanas y rurales. Comer fuera de casa: encarecimiento del 25% en el último año en ciudades y 18% en zonas rurales.

La canasta alimentaria en general subió 68% en zonas urbanas y 69% en zonas rurales entre 2018 y 2026, cifras superiores al 45% de incremento general de la inflación en el país.

¿Cuánto necesita ganar una familia jalisciense para no caer en la pobreza?

Con los incrementos acumulados, la línea de pobreza —es decir, el ingreso mínimo necesario para cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias— también se ha elevado de forma significativa:

Habitante de zona urbana : necesita $4,954 pesos al mes (en 2018 bastaban $3,100, un incremento del 49%).

: necesita (en 2018 bastaban $3,100, un incremento del 49%). Habitante de zona rural : requiere $3,572 pesos mensuales (en 2018 eran $2,200, un incremento del 54%).

: requiere (en 2018 eran $2,200, un incremento del 54%). Familia de cuatro personas: requiere un ingreso superior a $20,000 pesos mensuales para no caer en la pobreza, según los cálculos de la académica Pasillas Torres.

El propio estudio plantea en su página 20 que “la persistencia de presiones en alimentos y energéticos sigue limitando la recuperación del poder adquisitivo de los hogares y podría afectar el dinamismo del consumo interno durante los próximos meses”, una señal de alerta sobre las perspectivas económicas de las familias jaliscienses para lo que resta del año.

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