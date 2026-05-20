Es ley y muy pocos lo respetan: Jalisco multará a conductores que no cumplan con esta señal de tránsito

Cruzar las vías del tren sin detenerse completamente es una infracción que muchos conductores cometen sin saber que tiene consecuencias económicas. En Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece una sanción específica para quienes no respeten esta obligación al volante.

La norma aplica tanto a conductores particulares como a propietarios de vehículos y operadores del servicio público de transporte. Y aunque pocas personas lo conocen, el marco legal que la respalda lleva años vigente.

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¿Cuánto es la multa por no hacer alto en vías férreas en Jalisco?

El Artículo 360, fracción XVIII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco es clara y detalla que “no hacer alto en vías férreas y zonas peatonales” es una infracción.

La sanción económica por incumplir con esta disposición va de 1 a 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a entre $117.31 y $586.55 pesos. El monto exacto queda a criterio de la autoridad.

¿Qué debes hacer al llegar a un cruce de vías de tren en Jalisco?

Tal como explica esta norma de tránsito de Jalisco el conductor debe realizar un alto total antes de cruzar. No se trata de reducir la velocidad ni de pasar despacio, sino de detener completamente el vehículo.

Este tipo de cruces representa un riesgo para la seguridad vial. El alto total permite al conductor verificar que no hay un tren en circulación antes de continuar la marcha.

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