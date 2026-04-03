Expertos alertan sobre lugares donde no usar tu tarjeta de débito para evitar fraudes

La tarjeta de débito ya es el método de pago más utilizado en México y el mundo por su comodidad, sin embargo, los especialistas en seguridad financiera advirtieron que existen riesgos asociados a su uso, ya que los fondos se usan directamente de la cuenta bancaria.

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De acuerdo con los expertos, el fraude con las tarjetas aumentó debido a técnicas especializadas en el robo de datos digitales y la clonación, por ello es fundamental saber cuándo no usar el plástico y prevenir pérdidas financieras.

Por lo tanto, es fundamental saber cuándo no usar su tarjeta de débito para prevenir pérdidas financieras y proteger su información personal.

Los 10 lugares donde no debes usar tu tarjeta

Debido a su infraestructura o nivel de seguridad, estos son los sitios más vulnerables:



Gasolineras con surtidores al aire libre

Cajeros automáticos en zonas remotas

Quioscos públicos

Redes Wi-Fi públicas

Sitios web desconocidos

Restaurantes donde podría perder de vista su tarjeta

Bares y discotecas

Quioscos de auto check-in en hoteles

Zonas turísticas concurridas

Aplicaciones de pago y eventos temporales

¿Por qué no debes usar tu tarjeta?

El problema radica en la insuficiente seguridad de los entornos, ya que los ciberdelincuentes pueden instalar dispositivos para copiar datos o interceptar información en redes abiertas. Los expertos señalan que las tarjetas de débito son los plásticos más vulnerables debido a que el dinero se descuenta de inmediato, a diferencia de las de crédito cuyos reembolsos suelen realizarse si el fraude se detecta a tiempo.

Alternativas que puedes usar

Para evitar riesgos, expertos recomiendan pagar con otros métodos, como:



Pagos sin contacto

Tarjetas de crédito

Usar efectivo en lugares inseguros

Plataformas de pago seguras

Estas opciones ofrecen protección o limitan el acceso directo a tu cuenta bancaria.

¿Qué hacer si sospechas de fraude?

Actuar con rapidez es fundamental para evitar pérdidas, por ello sugerimos:



Bloquear tu tarjeta a través de la aplicación o con tu banco

Revisar tus transacciones e informa cualquier actividad inusual

Cambiar tu PIN y contraseñas

Guardar tus recibos para verificar

Los bancos suelen responder mejor si la denuncia se realiza dentro de las 48 horas.

Consejos prácticos para protegerte

La prevención es la mejor defensa contra el fraude:



Activa las notificaciones en tu teléfono

Revisa tu cuenta con regularidad

Nunca compartas tu PIN

Usa las aplicaciones bancarias oficiales

Adoptar estos hábitos puede marcar la diferencia entre proteger tu dinero y ser víctima de fraude financiero.