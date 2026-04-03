Expertos alertan sobre lugares donde no usar tu tarjeta de débito para evitar fraudes
Aunque la tarjeta de débito es práctica, también aumenta el riesgo de fraude; conoce lugares a evitar, cómo identificar peligros y proteger tus finanzas.
La tarjeta de débito ya es el método de pago más utilizado en México y el mundo por su comodidad, sin embargo, los especialistas en seguridad financiera advirtieron que existen riesgos asociados a su uso, ya que los fondos se usan directamente de la cuenta bancaria.
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De acuerdo con los expertos, el fraude con las tarjetas aumentó debido a técnicas especializadas en el robo de datos digitales y la clonación, por ello es fundamental saber cuándo no usar el plástico y prevenir pérdidas financieras.
Por lo tanto, es fundamental saber cuándo no usar su tarjeta de débito para prevenir pérdidas financieras y proteger su información personal.
Los 10 lugares donde no debes usar tu tarjeta
Debido a su infraestructura o nivel de seguridad, estos son los sitios más vulnerables:
- Gasolineras con surtidores al aire libre
- Cajeros automáticos en zonas remotas
- Quioscos públicos
- Redes Wi-Fi públicas
- Sitios web desconocidos
- Restaurantes donde podría perder de vista su tarjeta
- Bares y discotecas
- Quioscos de auto check-in en hoteles
- Zonas turísticas concurridas
- Aplicaciones de pago y eventos temporales
¿Por qué no debes usar tu tarjeta?
El problema radica en la insuficiente seguridad de los entornos, ya que los ciberdelincuentes pueden instalar dispositivos para copiar datos o interceptar información en redes abiertas. Los expertos señalan que las tarjetas de débito son los plásticos más vulnerables debido a que el dinero se descuenta de inmediato, a diferencia de las de crédito cuyos reembolsos suelen realizarse si el fraude se detecta a tiempo.
Alternativas que puedes usar
Para evitar riesgos, expertos recomiendan pagar con otros métodos, como:
- Pagos sin contacto
- Tarjetas de crédito
- Usar efectivo en lugares inseguros
- Plataformas de pago seguras
Estas opciones ofrecen protección o limitan el acceso directo a tu cuenta bancaria.
¿Qué hacer si sospechas de fraude?
Actuar con rapidez es fundamental para evitar pérdidas, por ello sugerimos:
- Bloquear tu tarjeta a través de la aplicación o con tu banco
- Revisar tus transacciones e informa cualquier actividad inusual
- Cambiar tu PIN y contraseñas
- Guardar tus recibos para verificar
Los bancos suelen responder mejor si la denuncia se realiza dentro de las 48 horas.
Consejos prácticos para protegerte
La prevención es la mejor defensa contra el fraude:
- Activa las notificaciones en tu teléfono
- Revisa tu cuenta con regularidad
- Nunca compartas tu PIN
- Usa las aplicaciones bancarias oficiales
Adoptar estos hábitos puede marcar la diferencia entre proteger tu dinero y ser víctima de fraude financiero.
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