¿Habrá más tormentas eléctricas este martes 26 de mayo 2026? De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la mayor parte del país seguirán las fuertes lluvias, acompañadas por rachas de viento, lo que podría complicar el trayecto de la población durante la tarde noche.

El pronóstico meteorológico nacional refiere que este clima estará influido por distintos sistemas atmosféricos: la vaguada de altura se desplaza por el norte del país, mientras que la onda tropical 2 está por el sureste mexicano, lo que favorece a las precipitaciones en el centro, oriente y sur del territorio.

Pese a esto, la ola de calor seguirá presente en entidades como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

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¿En qué estados lloverá hoy martes 26 de mayo?

Las entidades con mayores afectaciones por la lluvia este martes serán Tamaulipas y San Luis Potosí, ahí se espera tormenta eléctrica y posible caída de granizado; sin embargo, esta es la lista completa de entidades donde lloverá este día:

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

CDMX

Edomex

Ante esto, las autoridades pidieron que a la población tener precaución ante el aumento de niveles de ríos y posibles inundaciones.

¿Cómo estará el Clima en CDMX hoy 26 de mayo?

De acuerdo al clima en el Valle de México, para la Ciudad de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; no obstante, durante la tarde habrá lluvias, chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La máxima será entre 25 y 27º, mientras que la mínima será entre 14 y 15º.

Así será el clima en Apodaca y otros lugares del norte del país hoy martes

En municipios de Nuevo León, como Apodaca, u otras entidades del norte del país, se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento.

En contraste, en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Baja California se podrían registrar temperaturas cercanas a los cero grados durante la madrugada del miércoles.

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