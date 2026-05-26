Para que aproveches y ahorres un poco de dinero al momento de comprar tu súper, estas son las ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura de Walmart hoy 26 de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Manzana Pink en bolsa de 1.3 kiloes: 38.00 pesos

Pera de Anjou: 39.00 pesos el kilo

Mora azul: 44.00 pesos la charola de 170 gramos

Frambuesa: 44.00 pesos la charola con 175 gramos

Papa blanca alfa: 63.00 pesos el kilo

Piña miel: 23.00 pesos el kilo

Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos

Carnes y mariscos en promoción

Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo

Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas

Arrachera de res: 222.00 pesos los 600 gramos

Láminas de salmón ahumado: 112.00 pesos los 100 gramos

Filete de pescado sierra madre blanco: 89.00 pesos los 400 gramos

Otras ofertas imperdibles en Walmart

Para que completes tu despensa, también hay ofertas en:

Pechuga de pavo San Rafael: 84.00 pesos

Salchicha de pavo San Rafael: 54.00 pesos

Jamón de pavo FUD: 74.00 pesos

Leche Santa Clara entera 6 piezas: 170.00 pesos

Leche Lala fresca semidescremada: 153.00 pesos

Yogurth Yoplait natural con probióticos: 49.00 pesos

Queso manchego NocheBuena: 100.00 pesos

Queso panela FUD rebanadas: 58.00 pesos

Queso gouda de 400 gramos: 115.00 pesos

Queso mozzarella FUD: 55.00 pesos los 200 gramos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.