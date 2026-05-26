Para que aproveches y ahorres un poco de dinero al momento de comprar tu súper, estas son las ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura de Walmart hoy 26 de mayo.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Manzana Pink en bolsa de 1.3 kiloes: 38.00 pesos
- Pera de Anjou: 39.00 pesos el kilo
- Mora azul: 44.00 pesos la charola de 170 gramos
- Frambuesa: 44.00 pesos la charola con 175 gramos
- Papa blanca alfa: 63.00 pesos el kilo
- Piña miel: 23.00 pesos el kilo
- Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos
Carnes y mariscos en promoción
- Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo
- Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
- Arrachera de res: 222.00 pesos los 600 gramos
- Láminas de salmón ahumado: 112.00 pesos los 100 gramos
- Filete de pescado sierra madre blanco: 89.00 pesos los 400 gramos
Otras ofertas imperdibles en Walmart
Para que completes tu despensa, también hay ofertas en:
- Pechuga de pavo San Rafael: 84.00 pesos
- Salchicha de pavo San Rafael: 54.00 pesos
- Jamón de pavo FUD: 74.00 pesos
- Leche Santa Clara entera 6 piezas: 170.00 pesos
- Leche Lala fresca semidescremada: 153.00 pesos
- Yogurth Yoplait natural con probióticos: 49.00 pesos
- Queso manchego NocheBuena: 100.00 pesos
- Queso panela FUD rebanadas: 58.00 pesos
- Queso gouda de 400 gramos: 115.00 pesos
- Queso mozzarella FUD: 55.00 pesos los 200 gramos
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