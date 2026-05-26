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Las mejores ofertas en frutas y verduras del Martes de Frescura de Walmart hoy

Si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar dinero puedes aprovechar las ofertas de Walmart por el Martes de Frescura, hay descuentos en una gran variedad de alimentos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que aproveches y ahorres un poco de dinero al momento de comprar tu súper, estas son las ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura de Walmart hoy 26 de mayo.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

  • Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
  • Manzana Pink en bolsa de 1.3 kiloes: 38.00 pesos
  • Pera de Anjou: 39.00 pesos el kilo
  • Mora azul: 44.00 pesos la charola de 170 gramos
  • Frambuesa: 44.00 pesos la charola con 175 gramos
  • Papa blanca alfa: 63.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 23.00 pesos el kilo
  • Cerezas: 84.00 pesos los 454 gramos

Carnes y mariscos en promoción

  • Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos el kilo
  • Carne de res para hamburguesa: 98.00 pesos las 8 piezas
  • Arrachera de res: 222.00 pesos los 600 gramos
  • Láminas de salmón ahumado: 112.00 pesos los 100 gramos
  • Filete de pescado sierra madre blanco: 89.00 pesos los 400 gramos

Otras ofertas imperdibles en Walmart

Para que completes tu despensa, también hay ofertas en:

  • Pechuga de pavo San Rafael: 84.00 pesos
  • Salchicha de pavo San Rafael: 54.00 pesos
  • Jamón de pavo FUD: 74.00 pesos
  • Leche Santa Clara entera 6 piezas: 170.00 pesos
  • Leche Lala fresca semidescremada: 153.00 pesos
  • Yogurth Yoplait natural con probióticos: 49.00 pesos
  • Queso manchego NocheBuena: 100.00 pesos
  • Queso panela FUD rebanadas: 58.00 pesos
  • Queso gouda de 400 gramos: 115.00 pesos
  • Queso mozzarella FUD: 55.00 pesos los 200 gramos

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