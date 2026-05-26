La plaga del gusano barrenador se sigue propagando en México y Tamaulipas es uno de los estados más afectados, pues no solo afecta al ganado, sino también en perros, algunos de ellos domésticos, en las zonas rurales del estado.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, señaló a medios locales que hay 20 perros infestados, la mayoría que habitan en ranchos. La propagación se presenta cuando estos animales tienen heridas y la mosca Cochliomyia hominivorax pone sus huevos en ellas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos casos de gusano barrenador se reportan en perros domésticos?

De acuerdo con el director de Salud, Rubén Darío Leal Gómez, se han detectado entre tres y cuatro casos de gusano barrenador en perros domésticos en colonias colindantes con Tampico, por lo que se aplica un cerco sanitario para detectar nuevos contagios.

Estas mascotas presentan edad avanzada y tienen padecimiento como tumores o heridas expuestas, lo que facilitó que la mosca depositara sus huevos.

¿Cómo prevenir casos de gusano barrenador en mascotas?

Para prevenir una propagación mayor del gusano barrenador en mascotas, las autoridades piden a los dueños y propietarios de ranchos revisar constantemente a los animales y acudir al veterinario en caso de detectar heridas sospechosas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.