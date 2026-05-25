¡No salgas sin paraguas! Frente frío atemporal traerá lluvias a gran parte de México

Las lluvias intensas continuarán durante los próximos días en diferentes regiones del país, pues de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la llegada de un frente frío que también provocará descenso de temperatura y vientos intensos.

El pronóstico prevé la entrada de una vaguada en altura de canales de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que traerá lluvias importantes.

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¿Qué estados se verán afectados por el frente frío?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este frente frío atemporal llegará por el noreste de México, y sus efectos se sentirán principalmente entre el lunes 25 y el miércoles 27 de mayo.

Se pronostican lluvias intensas, chubascos, tolvaneras y ráfagas de viento en las siguientes entidades:

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

San Luis Potosí

Veracruz

Tabasco

Campeche

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

CDMX

Estado de México

Tlaxcala

Morelos

Oaxaca y Chipas, los estados más afectados por lluvias

El SMN también alertó por la llegada de un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, lo que provocará lluvias puntuales intensas principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Durante este lunes 25 de mayo, se prevé lluvias de entre 70 a 150 mm en ambas entidades, siendo estas las que mayor cantidad de lluvias tendrán. Por otro lado, los estados de Veracruz y Tabasco registrarán lluvias fuertes.

Finalmente, los estados de Nuevo León, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán tendrán intervalos de chubascos con lluvias fuertes.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo; además, se pide a la población mantenerse alerta ante la posible crecida de ríos y arroyos, además de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

El SMN alertó que los efectos de este frente frío podrían resentirse hasta el próximo jueves 28 de mayo de 2026.

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