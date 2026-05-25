Durante la conferencia mañanera de hoy, Claudia Sheinbaum Pardo señaló a TV Azteca como una televisora que miente en lo que fue un ataque directo a la televisora que ha informado de manera crítica los actos de corrupción, las fallas en la administración actual y los vínculos con el crimen organizado.

En un acto de censura, Sheinbaum Pardo llamó de manera literal a que “no vean TV Azteca” lo cual no deja de ser una situación alarmante, pues esto no significa otra cosa más que represión con intención de callar a los medios de comunicación que evidencian la crisis que vive el Gobierno.

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Respuesta de TV Azteca a Claudia Sheinbaum

A través de un comunicado la televisora respondió a los dichos en la conferencia mañanera de este lunes 25 de mayo de 2026. En este documento se deja claro que TV Azteca es de la preferencia de millones y millones de mexicanos y que el intentar censurar su señal con llamados a no ver sus contenidos “será inútil”.

Además se agrega que esta no es la primera vez que el Gobierno busca atentar en contra de la televisora a través del boicot y que esto es una “agresión directa a la libertad de expresión”.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

TV Azteca incomoda al Gobierno de México

La manera crítica y veraz en la que TV Azteca y sus espacios informativos ha llevado la cobertura de los actos de corrupción y delincuencia como el de Rubén rocha Moya y sus vínculos con el crimen o lo de Adán Augusto y la Barredora, los actos de corrupción y desfalco al país en donde miembros de la llamada 4T están involucrados y más escándalos dentro de la administración actual, ha calado y mucho en seno del Gobierno, pues como se explica en el comunicado, esta no es la primera vez que desde Palacio Nacional se intenta detener con ataques la verdad que a las y los mexicanos les interesa saber y que el Gobierno no quiere que se sepa, pues es una crisis que ellos mismos han generado.

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