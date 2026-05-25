Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dieron un paso muy importante en el estudio de los sismos y lo hicieron en colaboración con la Universidad de Kioto y de la Universidad de Tohoku (UT).

Los expertos de la UNAM colocaron frente a la costa de Huatulco, Oaxaca, instrumentos sísmicos para identificar el potencial de generación de sismos y tsunamis, los cuales recabarán datos sobre la generación de desplazamientos lentos.

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¿En dónde se instalaron los instrumentos sísmicos de la UNAM?

El investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Cruz Atienza, señaló que los instrumentos sísmicos se instalaron en el fondo marino, a más de 5 mil metros de profundidad, del 27 de abril al 1 de mayo, a bordo del buque Mazunte de la Secretaría de Marina (Semar)

Se instalaron ocho sismómetros de fondo oceánico (OBS, por sus siglas en inglés), así como tres medidores de presión de fondo oceánico (OBP, por sus siglas en inglés).

¿Cómo ayudarán los instrumentos sísmicos en las costas de Huatulco?

Los aparatos y la información generada por los equipos japoneses ayudarán a los expertos a conocer el comportamiento sísmico, en donde se han registrado movimientos tectónicos importantes.

Y es que, según los expertos, es necesario saber a lo que México se enfrenta para mejorar los protocolos, planes de respuesta y reducir las vulnerabilidades para las personas.

¿Por qué se instalaron los instrumentos sísmicos en Huatulco?

Especialistas argumentan que en las costas de Huatulco se acumula energía de manera sobresaliente respecto a otros sitios aledaños, aunque hay sismos lentos, los cuales se consideran predecesores de los grandes terremotos y tsunamis. De esta manera señalan que el fondo marino dice que abajo pasan más cosas de las que se alcanzan a ver en la tierra.

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