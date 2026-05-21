Ni Querétaro ni Jalisco: Infonavit extiende horarios de servicio para sus clientes en este estado

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores modifica la dinámica de atención en una región del país. Los derechohabientes cuentan con nuevas opciones para realizar sus gestiones patrimoniales de forma segura.

Los trabajadores de esta zona acceden a un esquema de atención ampliado que facilita la obtención de un crédito habitacional pronto. El organismo busca eliminar las barreras de tiempo para quienes cumplen una jornada laboral rígida actualmente.

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¿Cuál es el nuevo horario de atención de Infonavit en este estado?

Las oficinas estatales de Aguascalientes extienden sus labores en turnos vespertinos específicos para agilizar los trámites correspondientes de la población. El Centro de Servicio Infonavit de la colonia Ex Ejido Ojocaliente opera de lunes a viernes en dos bloques horarios.

La atención matutina inicia puntualmente a las 08:30 horas y concluye formalmente a las 14:30 horas para el público en general. El segundo turno abre sus puertas por la tarde para comodidad de los solicitantes de la región.

Este horario vespertino complementario funciona desde las 17:00 horas hasta las 19:00 horas en la sede de la calle Balnearios. Los trámites de financiamiento mantienen su carácter gratuito y no requieren de ningún intermediario para su validación.

Límite para usar el crédito Infonavit La sede de la calle Balnearios en Aguascalientes atiende por las tardes de 17:00 a 19:00 horas. (Getty)

¿Qué trámites se pueden realizar en el Centro de Servicio de Aguascalientes?

Los asistentes reciben asesoría integral sobre su precalificación de crédito y conocen el saldo disponible de su subcuenta de vivienda. Los asesores explican los esquemas financieros vigentes para la adquisición de un terreno adecuado en la zona.

El personal técnico orienta a los derechohabientes sobre las opciones de construcción, reparación o mejora del patrimonio habitacional existente. El esquema también cubre los requisitos esenciales para liquidar una hipoteca bancaria previa de forma rápida.

Las ventanillas agilizan la actualización de datos para el Programa de Vivienda para el Bienestar que beneficia a ciertos perfiles laborales. La convocatoria exige un mínimo de seis meses de antigüedad laboral comprobable para ingresar al sistema.

¿Cuáles son los apoyos para créditos con el programa Infonavit Solución Integral?

Los acreditados con deudas históricas difíciles de solventar encuentran opciones de apoyo mediante convenios institucionales de regularización urgentes. Las autoridades aplican reducciones importantes directamente sobre el saldo total acumulado de cada uno de los financiamientos.

El programa estructural modifica las condiciones de la tasa de interés anual y ajusta la mensualidad a la realidad financiera actual. El beneficio abarca desde la reestructura administrativa hasta la liquidación completa del financiamiento otorgado hace años.

La delegación estatal invita a la población local a aprovechar estas facilidades de horario para asegurar su patrimonio familiar pronto. El instituto reitera que el cumplimiento oportuno previene el crecimiento desmedido de los adeudos en el estado.

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