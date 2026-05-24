Las dirigencias nacionales de los Partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) cerraron filas a favor de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y acusaron persecución política, luego de la que FGR la citó para declarar por la presencia de agentes de la CIA en la entidad del norte del país.

En el mismo tenor, la mandataria local adelantó que se presentará a declarar, pues no tiene nada que temer y pese a que cuenta con fuero; sin embargo, sentenció que existe una persecución en su contra, mientras que el gobierno protege a los delincuentes.

“Hoy recibí un citatorio de la FGR por el asunto del narcolaboratorio. La persecución política en mi contra continúa: protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos con nuestro deber”, sentenció.

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PAN denuncia uso de instituciones para perseguir opositores

Por medio de un comunicado de prensa, la dirigencia de Acción Nacional aseguró que el citatorio de la FGR confirma el “uso faccioso” del poder y el doble rasero con el que actúa el oficialismo en el país.

“Mientras la gobernadora que ha combatido formalmente al crimen organizado es objeto de persecución política, personajes de Morena acusados, incluso por autoridades de Estados Unidos, continúan siendo protegidos desde el poder”, se pudo leer en el comunicado.

🔵 Acción Nacional respalda completamente a nuestra gobernadora de Chihuahua @MaruCampos_G, no daremos ni un paso atrás.#Boletín📰 pic.twitter.com/TULmzBLSW8 — Acción Nacional (@AccionNacional) May 23, 2026

Asimismo, dejaron en claro que respaldan completamente a Maru Campos, aunque no sólo son ellos, dijeron, sino también la población, quien ya se habría dado cuenta de quién gobierna.

PRI califica al gobierno de “cínico y sinvergüenza”

Mientras tanto, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, calificó al gobierno de “cínico y sinvergüenza”, ya que primero citaron a Maru Campos a comparecer y después a Rubén Rocha, quien fue denunciado en EUA por presuntos nexos con el crimen organizado.

“El acoso y la persecución política de los que es víctima (la gobernadora) desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno”, se pudo leer en su cuenta de X.

Finalmente, sentenció, al igual que el PAN, que el pueblo de México ya está conociendo a la 4T porque no quieren que siga la impunidad con aquellos que se alían con los grupos criminales.

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