Para nadie en el mundo debería ser sorpresa que México cuente con algunas de las playas más bonitas, sin embargo a mediados del mes de abril se dio a conocer que la Isla Pasión que se encuentra en Cozumel, fue catalogada como la mejor del mundo por la plataforma Tripadvisor.

Fue a través del ranking Traveller’s Choice que se dio a conocer que esta isla cuenta con la playa más bonita a nivel internacional, esto gracias al color del agua, la arena, los alimentos que se venden, así como por la tranquilidad que se vive en la zona.

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¿Cómo llegar a la Isla Pasión en Cozumel?

La Isla Pasión se localiza al norte de Cozumel y para llegar a ella, solamente se puede hacer a través de embarcaciones que se encuentran en los mismos muelles de la demarcación de Quintana Roo.

Antes que nada es importante mencionar que para poder llegar a la Isla Pasión se tiene que hacer un recorrido de Playa del Carmen a Cozumel para de ahí, poder tomar una de las embarcaciones que llevan a la catalogada como la playa más bonita del mundo.

Los recorridos se pueden hacer de la siguiente manera:

Lancha tipo twister (actividad extrema)

Tours en embarcaciones grandes

Lanchas pequeñas

Yates

Precios promedios de gastos en la Isla Pasión

Como era de esperarse para llegar a la Isla Pasión se debe considerar un gasto un poco elevado, sin embargo en algunos de los precios que se compartirán a continuación, ya se incluye el alimento y bebidas:

Lancha pequeña entre 150 y 250 pesos

Tour completo: de mil 300 a 2 mil 700 por persona

Yate para más de 10 personas entre 18 y 30 mil pesos

Vale la pena mencionar que esta playa cuenta con una zona de comida, bar, así como área de juegos al aire libre y en la arena para pasar un momento agradable con tus seres queridos.

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