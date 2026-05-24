Inseguridad en Querétaro: preparan iniciativa de ley que impactaría en esta colonia

La inseguridad en la colonia San José el Alto, en el municipio de Querétaro, volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que vecinos denunciaran una serie de hechos violentos y señalaran la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales.

En medio de estas denuncias, la diputada local Claudia Díaz Gayou anunció que prepara una iniciativa de ley relacionada con las consultas vecinales en temas de seguridad, una propuesta que podría impactar directamente en colonias como San José el Alto y otras zonas donde habitantes aseguran sentirse desprotegidos.

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¿Qué ocurre en la colonia San José el Alto?

Según lo informado, habitantes de San José el Alto acudieron con la diputada Claudia Díaz Gayou para exponer las condiciones de inseguridad que, aseguran, enfrentan diariamente como robos a casa habitación, asaltos con violencia y reportes constantes de balaceras. De acuerdo con los vecinos, la problemática no se limita a hechos aislados, sino que se ha convertido en una situación constante que afecta su vida cotidiana.

Los colonos señalaron que han sostenido reuniones previas con personal de la delegación y con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, afirmaron que las peticiones no han derivado en acciones concretas. También indicaron que el riesgo se mantiene durante todo el día y no únicamente por las noches.

Además de los robos y asaltos, habitantes mencionaron reportes de secuestros y balaceras en la zona, situación que, dijeron, también impacta a colonias y comunidades cercanas.

Inseguridad en Querétaro Habitantes también exigieron la instalación de una comandancia que brinde seguridad las 24 horas. (@SSeguridadJal | X)

¿Qué iniciativa prepara Claudia Díaz Gayou?

La legisladora informó que trabaja en una iniciativa para reformar el Artículo 65 de la Ley de Participación Ciudadana. El objetivo es que las consultas vecinales relacionadas con seguridad tengan carácter vinculante, es decir, que las decisiones tomadas por la ciudadanía deban ser consideradas obligatoriamente por las autoridades.

Según explicó, este mecanismo permitiría que vecinos puedan participar directamente en decisiones sobre acciones de seguridad pública, desde la instalación de subcomandancias hasta programas sociales o estrategias específicas para determinadas colonias.

Vecinos piden una subcomandancia en la zona

Entre las principales solicitudes de los habitantes de San José el Alto destaca la instalación de una subcomandancia con vigilancia permanente las 24 horas. Los vecinos aseguraron que incluso ya existen dos terrenos disponibles que podrían utilizarse para este fin.

De acuerdo con los testimonios presentados, esos espacios actualmente son usados por personas señaladas por vandalismo y actividades delictivas, por lo que consideran que habilitarlos para tareas de seguridad ayudaría a recuperar parte de la tranquilidad en la colonia.

Los habitantes también hicieron un llamado público para visibilizar la situación de inseguridad que enfrentan y reiteraron que esperan una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales y estatales.

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