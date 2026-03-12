Conagua y CFE llaman a productores del campo a regularizar este trámite antes del 28 de abril

El Gobierno de México, a través de la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pidieron a productores de campo revisar documentos y regularizar trámite ligado a concesiones de agua antes del 28 de abril.

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El último llamado a productores del campo para regularizar el agua

El decreto aplica a productoras y productores agrícolas y pecuarios con títulos de concesión que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales. Esos títulos deben haber vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.

Tener en orden la concesión de agua da certeza jurídica sobre el uso del recurso y abre la puerta a programas federales clave. El más relevante es el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, conocido como PEUA.

Ese programa otorga tarifas de estímulo en el consumo de electricidad para riego, lo cual reduce costos directos de producción. Además, el PEUA impulsa el uso eficiente del agua y la energía en sistemas de bombeo y rebombeo para cultivos.

Las organizaciones recuerdan que regularizar el trámite permite conservar apoyos para riego y energía

|Getty Images

Requisitos y módulos de atención disponibles en todo el país

La Conagua instaló módulos de atención en distintas regiones del país para orientar a los productores interesados. La ubicación exacta de cada módulo está disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

Para adherirse al decreto, cada usuario debe reunir los siguientes documentos y condiciones:

Ser propietario del predio correspondiente.

Presentar copia del título de concesión a regularizar.

Comprobar el uso activo del volumen concesionado durante los últimos dos años.

Entregar un escrito libre con la solicitud de adhesión al decreto.

Realizar el pago del trámite. Los usuarios agrícolas están exentos de ese costo.