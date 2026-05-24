La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para localizar a Maika Roque Del Moral, adolescente de 14 años que desapareció en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a la información, la joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo alrededor de las 23:30 horas (tiempo del centro del país) y fue emitida la ficha de búsqueda este domingo 24 tras la presentación de la denuncia.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Maika Roque del Moral, de 14 años, vista por última vez el pasado 23 de mayo, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/f1bfFG33RS — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 24, 2026

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Características para localizar a Maika Roque del Moral

Como se mencionó, se trata de una joven de 14 años que mide 1.64 metros, complexión delgada y tez piel morena clara, además tiene cabello y ojos café oscuro.

Tiene como señas particulares una cicatriz en la muñeca izquierda, además de pequeñas cicatrices por cutting. La última vez que fue vista tenía blusa gris oscura, pantalón pijama a cuadros roja, tenis blancos y mochila pequeña de color café.

Fichas activas en CDMX hoy 24 de mayo 2026

Las autoridades dieron a conocer las fichas que se mantienen activas en la capital del país:

Ángel Rafael Estrada Rueda , de 17 años, visto por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Magdalena Contreras

, de 17 años, visto por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Magdalena Contreras Natalia Vázquez Terven , de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Xochimilco

, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Xochimilco Dante Eduardo Flores Chávez , de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero Víctor Manuel Moctezuma Soto , de 17 años, visto por última vez el 21 de mayo en la alcaldía Xochimilco

, de 17 años, visto por última vez el 21 de mayo en la alcaldía Xochimilco Britany Yazmín Pacheco Martínez , de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Iztapalapa

, de 15 años, vista por última vez el 22 de mayo en la alcaldía Iztapalapa Melanie Sofía Arellano Gómez , de 14 años, vista por última vez el 21 de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón

, de 14 años, vista por última vez el 21 de mayo en la alcaldía Álvaro Obregón Verónica Zapata Vázquez, de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero

Niños y adolescentes localizados en CDMX hoy domingo

En tanto, estos son los menores localizados en las últimas horas:

Karen Denis Cruz Zacarias

Natalia Denisse Reyes Velázquez

Verónica Zapata Vázquez

Santiago Trejo Carbajal

Si tienes información sobre la menor u otros de los que permanecen desaparecidos, entonces comunícate a los números (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5343 5082.

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