Se registra incendio en casa de la alcaldía GAM; bomberos evacúan a más de 40 personas

Durante la tarde del domingo 15 de marzo, se registró un incendio en un inmueble de la colonia Malacates, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). De inmediato, integrantes del Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) acudieron a la zona para controlar el siniestro.

Los cuerpos de emergencia tuvieron que evacuar a más de 40 personas que se encontraban en el interior. Te contamos los detalles de este incendio que se registró hoy en la CDMX.

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¿Dónde hubo un incendio hoy 15 de marzo en la CDMX?

Bomberos de la CDMX acudieron a atender una emergencia en la alcaldía GAM. Vecino de la zona reportaron que había columnas de humo negro saliendo de una casa de la colonia Malacates.

Los servicios de emergencia acudieron a un inmueble de planta baja y un nivel, ubicado en Privada Naranjos y San Angel. De inmediato, procedieron a establecer un perímetro de seguridad y evacuaron a 45 personas que se encontraban en el lugar.

En Privada Naranjos y San Angel, col. Malacates, @TuAlcaldiaGAM, se registró un incendio en un inmueble de planta baja y un nivel, aparentemente por un cortocircuito; @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego.



Como medida de prevención personal de la @SGIRPC_CDMX estableció un perímetro… pic.twitter.com/hgAtrupI2Z — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 15, 2026

¿Qué originó el incendio en la colonia Malacates, en la GAM?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, el incendio en el inmueble de la alcaldía GAM pudo haberse originado por un cortocircuito.

Gracias al trabajo inmediato de las autoridades capitalinas, no se reportaron lesionados por el incendio de hoy en la GAM.