La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas 8 fichas de búsqueda con Alerta Amber este jueves 21 de mayo de 2026.

De acuerdo a las fichas publicadas en redes sociales, la mayoría de niños y adolescentes desaparecidos en esta fecha son mujeres; autoridades piden ayuda para localizarlas.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Valeria Soriano Baez, de 17 años, vista por última vez el pasado 20 de mayo, en la colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco. pic.twitter.com/pSYVwCNSy1 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 21, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Karla Zayuri Morales Mosco, de 15 años, vista por última vez el pasado 20 de mayo, en la colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/3DqkfSyYmD — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 21, 2026

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Alertas Amber activas en CDMX hoy 21 de mayo 2026

De acuerdo a la información publicada, estos son los menores buscados por las autoridades en la capital del país:

Valeria Soriano Baez , de 17 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco

, de 17 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco Ángeles Marisol Bautista Barrera , de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia Tablas de San Agustín, alcaldía Gustavo A. Madero

, de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia Tablas de San Agustín, alcaldía Gustavo A. Madero Karla Zayuri Morales Mosco , de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa

, de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa Lilian Polete Martínez Román , de 16 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Pólvora, alcaldía Álvaro Obregón

, de 16 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Pólvora, alcaldía Álvaro Obregón Karla Denis Cruz Zacarias , de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Jardines Tecma, alcaldía Iztacalco

, de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Jardines Tecma, alcaldía Iztacalco Yadith Esmeralda Bernal García , de 14 años, vista por última vez el 17 de mayo en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa

, de 14 años, vista por última vez el 17 de mayo en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa Daniel Mendoza García , de 16 años, visto por última vez el 19 de mayo en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón

, de 16 años, visto por última vez el 19 de mayo en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón Alondra Carolina Vite Licona, de 14 años, vista por última vez el 14 de mayo en la colonia Castillo Grande, alcaldía Gustavo A. Madero

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ángeles Marisol Bautista Barrera, de 15 años, vista por última vez el pasado 20 de mayo, en la colonia Tablas de San Agustín, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/gUy3LEu8dL — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 21, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Lilian Polete Martínez Román, de 16 años, vista por última vez el pasado 19 de mayo, en la colonia Pólvora, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/s9NHhZLkmW — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 21, 2026

Lista de los menores que fueron localizados al 21 de mayo

Las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados en las últimas horas:

Giovana Quetzalli Santana Molina

Juan Antonio Soto Sánchez

Dana Ivette Bonilla Rivera

María Fernanda Martínez Plata

Estrella Yukari Nicolása Nemecio

Frida Alexa Hernández Marbán

José Antonio Chavez Luna

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yadith Esmeralda Bernal García, de 14 años, vista por última vez el pasado 17 de mayo, en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/m7EMIUoa4L — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 20, 2026

Se activa #AlertaAmber para localizar a Daniel Mendoza García, de 16 años, visto por última vez el pasado 19 de mayo, en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/47dqaDnuTG — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 20, 2026

¿Cómo reportar la localización de un menor desaparecido en CDMX?

Si tú tienes información al respecto, entonces debes comunicarte con la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes activaron estas líneas:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Además, puedes acudir directamente a las oficinas, ubicadas en calle Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Ciudad de México.

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