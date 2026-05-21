La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene activas 8 fichas de búsqueda con Alerta Amber este jueves 21 de mayo de 2026.
De acuerdo a las fichas publicadas en redes sociales, la mayoría de niños y adolescentes desaparecidos en esta fecha son mujeres; autoridades piden ayuda para localizarlas.
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Alertas Amber activas en CDMX hoy 21 de mayo 2026
De acuerdo a la información publicada, estos son los menores buscados por las autoridades en la capital del país:
- Valeria Soriano Baez, de 17 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco
- Ángeles Marisol Bautista Barrera, de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia Tablas de San Agustín, alcaldía Gustavo A. Madero
- Karla Zayuri Morales Mosco, de 15 años, vista por última vez el 20 de mayo en la colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa
- Lilian Polete Martínez Román, de 16 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Pólvora, alcaldía Álvaro Obregón
- Karla Denis Cruz Zacarias, de 17 años, vista por última vez el 19 de mayo en la colonia Jardines Tecma, alcaldía Iztacalco
- Yadith Esmeralda Bernal García, de 14 años, vista por última vez el 17 de mayo en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa
- Daniel Mendoza García, de 16 años, visto por última vez el 19 de mayo en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón
- Alondra Carolina Vite Licona, de 14 años, vista por última vez el 14 de mayo en la colonia Castillo Grande, alcaldía Gustavo A. Madero
Lista de los menores que fueron localizados al 21 de mayo
Las autoridades también dieron a conocer a los menores que fueron localizados en las últimas horas:
- Giovana Quetzalli Santana Molina
- Juan Antonio Soto Sánchez
- Dana Ivette Bonilla Rivera
- María Fernanda Martínez Plata
- Estrella Yukari Nicolása Nemecio
- Frida Alexa Hernández Marbán
- José Antonio Chavez Luna
¿Cómo reportar la localización de un menor desaparecido en CDMX?
Si tú tienes información al respecto, entonces debes comunicarte con la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes activaron estas líneas:
- (55) 5345 5067
- (55) 5345 5084
- (55) 5345 5082
Además, puedes acudir directamente a las oficinas, ubicadas en calle Dr. Río de la Loza 114, esquina Dr. Vertiz, en la colonia Doctores de la alcaldía Ciudad de México.
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