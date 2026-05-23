Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Caen 13 presuntos miembros de “Los Chapitos” tras enfrentamiento en Rosario, Sinaloa
/México/Nota

Hay trabajo como chofer con sueldo de 17 mil pesos, solo piden secundaria

¿Buscas una nueva oportunidad laboral? La empresa HIDRO 220 lanzó una vacante como chofer con atractivo sueldo y prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En México, el Portal del Empleo es un sitio web donde puedes encontrar una gran variedad de ofertas laborales para todas las áreas y recientemente se publicó la vacante como chofer, si estás interesado en aplicar aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo hacerlo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Vacante como chofer en Nuevo León

De acuerdo con la información se busca una persona que valide que los productos se entreguen y coincidan con las facturas. Que realice las rutas que se le asignen y apoye en la preparación de pedidos y emplaye.

Que verifique los niveles de gasolina, aceite y mantenga en condiciones óptimas el vehículo y lleve una bitácora de carga de combustible y que cuente con licencia de manejo vigente.

Se requiere secundaria técnica y experiencia entre 1 y 2 años como chofer. El horario es de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas con horario de comida. El sueldo es de 17 mil pesos mensuales.

Se ofrecen prestaciones de ley, prestaciones superiores al cuarto mes y contrato por tiempo indeterminado.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para aplicar es necesario contar con una cuenta en el Portal del Empleo donde deberás postularte a la vacante. El proceso de reclutamiento es de una semana y se realizará una entrevista presencial, exámenes médicos y posteriormente será el ingreso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO