En México, el Portal del Empleo es un sitio web donde puedes encontrar una gran variedad de ofertas laborales para todas las áreas y recientemente se publicó la vacante como chofer, si estás interesado en aplicar aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo hacerlo.

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Vacante como chofer en Nuevo León

De acuerdo con la información se busca una persona que valide que los productos se entreguen y coincidan con las facturas. Que realice las rutas que se le asignen y apoye en la preparación de pedidos y emplaye.

Que verifique los niveles de gasolina, aceite y mantenga en condiciones óptimas el vehículo y lleve una bitácora de carga de combustible y que cuente con licencia de manejo vigente.

Se requiere secundaria técnica y experiencia entre 1 y 2 años como chofer. El horario es de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas con horario de comida. El sueldo es de 17 mil pesos mensuales.

Se ofrecen prestaciones de ley, prestaciones superiores al cuarto mes y contrato por tiempo indeterminado.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para aplicar es necesario contar con una cuenta en el Portal del Empleo donde deberás postularte a la vacante. El proceso de reclutamiento es de una semana y se realizará una entrevista presencial, exámenes médicos y posteriormente será el ingreso.

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