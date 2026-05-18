¿Tienes experiencia en el sector salud? Esta es tu oportunidad, la Secretaría de Salud (SSa) abrió una vacante para formar parte de la institución como titular de la Subdirección de Vinculación y Normatividad.

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta SSA/2026/03, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el puesto tiene como objetivo generar mecanismos de vinculación en la dependencia, mediante procesos de comunicación e información de temas relacionados con la salud en todo el país.

Además, se trata de un puesto con salario mensual bruto de 53 mil 692 pesos, pensando para egresados de licenciaturas en Ciencias Sociales o de la Salud.

La vacunación en personas mayores ayuda a proteger su salud. 👩🏻‍🦳🧑🏻‍🦳



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Vacante en la Secretaría de Salud: sueldo y requisitos

Titular de la Subdirección de Vinculación y Normatividad

Pertenece a la Dirección General de Información en Salud en la sede de la Ciudad de México (CDMX)

en la sede de la Ciudad de México (CDMX) Sueldo: 53 mil 692 pesos mensuales

Licenciatura o título en Ciencias Políticas , Administración Pública , Ciencias Sociales , Comunicación, Derecho , Diseño , Sistemas y Calidad o en Ciencias de la Salud

, , , , , o en Seis años de experiencia en comunicación, derecho, administración pública y/o estadística

Documentos para aplicar a la vacante de la Secretaría de Salud

En caso de que te interese, debes de juntar los siguientes documentos:

Comprobante de folio asignado (lo emite la plataforma TrabajaEn)

(lo emite la plataforma TrabajaEn) Currículum Vitae

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Documento que acredite nivel de estudios

Documento que acredite experiencia laboral

Escrito bajo protesta

Constancia de idioma

Calendario para aplicar a la vacante de la Secretaría de Salud

En caso de que cumplas con los requisitos y tengas los documentos necesarios, entonces deberás de aplicar a la vacante mediante la plataforma TrabajaEn cumpliendo el siguiente calendario:

Registro de aspirantes del 13 al 26 de mayo 2026

Examen de conocimientos técnicos y conocimientos generales en Administración Pública Federal a partir del 29 de mayo 2026

técnicos y conocimientos generales en Administración Pública Federal a partir del Evaluaciones de Habilidades a partir del 1 de junio de 2026

a partir del Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito a partir del 2 de junio de 2026

a partir del de 2026 Entrevista por el Comité Técnico de Selección a partir del 3 de junio 2026

de Selección a partir del Resultados a partir del 3 de junio de 2026

Es importante mencionar que las fechas pueden cambiar, ya que todo depende de las personas que apliquen a la vacante que se abrió en el sector salud.

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