Es oficial: Conagua anuncia obras en cuatro municipios de Veracruz

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un conjunto de obras para cuatro municipios del estado de Veracruz. Los proyectos contemplan protección contra inundaciones, rehabilitación de infraestructura hídrica y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con el gobierno estatal y los ayuntamientos, a través de esquemas de inversión conjunta entre los tres órdenes de gobierno. La inversión total anunciada es de $2,254 millones de pesos.

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¿Dónde se realizarán las obras previstas por Conagua en Veracruz?

Las obras anunciadas por Conagua en Veracruz están previstas para los municipios de Poza Rica, Álamo, Coatzacoalcos, Misantla y Martínez de la Torre.

Poza Rica concentra la mayor parte de la inversión anunciada. Entre los proyectos previstos se incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, infraestructura de la que actualmente carece el municipio.

Además, se contempla un plan de reconstrucción de los ríos Cazones y Pantepec en los municipios de Poza Rica y Álamo, con atención directa a las zonas afectadas por las inundaciones de octubre de 2025. Las obras específicas incluyen:

Bordo nuevo de 2.1 kilómetros

Sobreelevación de bordos de 2.6 kilómetros

Reubicación de bordo en 3.2 kilómetros

Desazolve del río Cazones en 8 kilómetros

Intervención de espacio público en 6.9 kilómetros

La inversión destinada a esta zona es de $1,547 millones de pesos.

¿Qué trabajos se anunciaron para Coatzacoalcos, Misantla y Martínez de la Torre?

En Coatzacoalcos, Conagua realiza trabajos de mantenimiento en el acueducto Coatzacoalcos-La Cangrejera, sistema que abastece tanto a zonas urbanas como al corredor industrial del sur del estado. Paralelamente, se construye un nuevo acueducto con el objetivo de incrementar el suministro de agua en la ciudad.

En los municipios de Misantla y Martínez de la Torre, las obras contemplan la construcción de 10 kilómetros de bordos de protección y el desazolve de 28 kilómetros de ríos y arroyos. La inversión en esta zona es de $707 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que el programa tendrá continuidad durante los próximos años y, según lo previsto, se extenderá a otros municipios de Veracruz.

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