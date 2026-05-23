Tamaulipas ya tiene nueva ruta de transporte: horarios y estaciones del recorrido

La capital de Tamaulipas comenzó a operar un nuevo sistema de movilidad pública con la llegada de la Ruta Conecta, una ruta de transporte gratuito que recorrerá distintos puntos estratégicos de Ciudad Victoria.

El proyecto arrancó con seis autobuses híbridos y forma parte del plan estatal para renovar el servicio de transporte urbano en la entidad.

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¿Cuál es la nueva ruta de transporte que opera en Ciudad Victoria?

El nuevo servicio lleva por nombre Ruta Conecta y comenzó operaciones con una inversión cercana a los 23 millones de pesos durante esta primera etapa.

El proyecto fue presentado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien señaló que el objetivo es modernizar el transporte público y mejorar la conectividad urbana en Ciudad Victoria.

La ruta está diseñada para enlazar distintos puntos de servicios públicos, oficinas estatales y federales, además de hospitales y centros con alta movilidad diaria.

Entre las características principales de las nuevas unidades destacan:

Aire acondicionado

WiFi gratuito

Sistema GPS

Cámaras de seguridad

Botón de pánico

Rampas de acceso

Espacios para silla de ruedas

Asientos preferenciales

Pasamanos con sistema Braille

Conoce #CONECTA, el nuevo sistema de movilidad eficiente y seguro en Ciudad Victoria. Con una ruta estratégica, 23 paraderos establecidos y salidas cada 15 minutos, seguimos avanzando hacia una movilidad más eficiente para las y los tamaulipecos. pic.twitter.com/G0GTgkoU8s — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) May 19, 2026

¿Cuáles son las estaciones de la Ruta Conecta?

La Ruta Conecta opera mediante 23 paraderos distribuidos en distintos sectores de Ciudad Victoria, conectando zonas habitacionales, hospitales y dependencias públicas.

Entre las estaciones más importantes del recorrido se encuentran:

Parque Bicentenario

Ciudad Judicial

DIF Tamaulipas

Hospital Infantil

Hospital Regional

Mercado

Central de Autobuses

Oficina Fiscal

Las autoridades adelantaron que el funcionamiento de la ruta continuará evaluándose para realizar ajustes operativos conforme aumente la demanda del servicio.

¿Cuál es el horario y tiempo de recorrido de la Ruta Conecta?

El nuevo sistema de transporte opera desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

De acuerdo con la información oficial, completar el circuito toma alrededor de 75 minutos, mientras que el intervalo estimado entre autobuses es de aproximadamente 15 minutos. Respecto a su distancia de recorrido, esta será de 30 kilómetros dentro de Ciudad Victoria.

¿La nueva ruta de transporte en Tamaulipas será gratuita?

Uno de los puntos que más llamó la atención del nuevo sistema es que los usuarios podrán utilizar el servicio sin costo durante esta etapa inicial.

El Gobierno de Tamaulipas explicó que esta estrategia busca incentivar el uso del transporte público y facilitar la movilidad hacia hospitales, oficinas y centros de atención gubernamental.

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