Si duermes con los audífonos puestos, te advertimos que podrías envejecer tu audición hasta 30 años de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Según el IMSS, el uso excesivo de audífonos más la exposición constante al ruido acelera la pérdida auditiva, y actualmente el 27% de los pacientes de 40 años ya presentan algún grado de sordera.

Este daño es irreversible, pues el ruido constante destruye las células nerviosas encargadas de la audición. Por su parte, la OMS advirtió que más de 1,100 millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva permanente por estas prácticas.

¿Qué pasa si me duermo con audífonos escuchando música?

Usar los populares audífonos intraurales (in-ear) que se insertan directamente en el canal auditivo, sellan y aislan el ruido potenciando así los graves, como los vistos en la marca Apple, Samsung, OPPO, Sony, etc.; durante toda la noche, aumentan 30% la inflamación o infección del oído y la proliferación de bacterias.

Asimismo, su uso continuo genera presión en el canal auditivo —más si duermes de lado—, provocando dolor en las orejas, irritación y acumulación de cerumen compactado.

Si presentas zumbidos intermitentes, dolor persistente o dificultad para entender conversaciones, ¡cuidado! Son síntomas de alerta que te piden acudir con urgencia con un especialista como un otorrinolaringólogo.

Alternativas para no dormir con los audífonos puestos

Dormir con música también interrumpe tu descanso profundo, por lo que no es recomendable dormir con estímulos sonoros directos, ya que el cerebro se mantiene en un “estado de alerta” que evita la fase REM y te deja cansado al día siguiente.

Los especialistas sugieren:

Evitar audífonos rígidos

Usar diademas textiles con bocinas ultraplanas

Optar por audífonos de conducción ósea o bocinas ambientales con ruido blanco

Configurar un temporizador automático para que se apaguen solos

Limpiar y desinfectar frecuentemente los audífonos

No compartirlos, son de uso personal