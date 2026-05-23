Estos son los adeudos que saldrán del Buró de Crédito en junio 2026

Durante junio de 2026, algunos registros negativos podrían dejar de aparecer en el historial de miles de personas dentro del Buró de Crédito, siempre que los adeudos cumplan con ciertos plazos y condiciones establecidos por el sistema financiero mexicano.

La eliminación no ocurre de forma discrecional, ya que depende del tamaño de la deuda, el tiempo transcurrido y la situación legal del crédito.

Aunque muchas personas asocian el Buró de Crédito con problemas financieros, en realidad cualquier usuario que haya contratado una tarjeta bancaria, un préstamo o algún servicio financiado ya forma parte de este sistema.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué adeudos pueden eliminarse del Buró de Crédito en junio de 2026?

Los adeudos que podrían desaparecer automáticamente son:

Menores a 25 UDIS (aproximadamente 210 pesos): dejan de aparecer después de un año

Entre 25 y 500 UDIS (entre 210 y 4 mil 200 pesos aproximadamente): se eliminan tras dos años

Entre 500 y mil UDIS (entre 4 mil 200 y 8 mil 400 pesos aproximadamente): permanecen cuatro años

Mayores a mil UDIS (más de 8 mil 400 pesos): pueden mantenerse hasta seis años

Este esquema aplica para diversos productos financieros como tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamientos automotrices y algunos servicios contratados a crédito.

Tus decisiones financieras no dependen solo de dinero, dependen de tu mentalidad.

Antes de gastar, pregúntate: esto, ¿me acerca a mi meta o solo calma un impulso?



Cada pago tiene un precio en tiempo y libertad, no solo en pesos.



Ahorrar no es renunciar, es dar opciones futuras.… — Buró de Crédito (@BurodeCreditoMX) February 18, 2026

¿Qué deudas no pueden borrarse automáticamente?

No todos los registros negativos desaparecen con el paso del tiempo. Existen casos específicos donde la información permanece activa dentro del historial crediticio.

Entre los adeudos que normalmente no aplican para eliminación automática se encuentran:

Créditos que enfrentan procesos judiciales

Deudas relacionadas con fraude

Adeudos superiores a 400 mil UDIS

Cuentas con litigios o investigaciones abiertas

Especialistas financieros recuerdan que el tiempo comienza a contarse desde el incumplimiento del pago o desde el último movimiento reportado por la institución financiera.

¿Qué significa realmente estar en Buró de Crédito?

Tener un registro dentro del Buró de Crédito no significa automáticamente contar con mala reputación financiera. De hecho, el sistema funciona como una base de datos que almacena el comportamiento de pago de millones de personas y empresas en México.

Las instituciones bancarias utilizan esta información para evaluar riesgos antes de aprobar nuevos créditos, tarjetas o financiamientos. Por ello, un historial positivo puede abrir mejores oportunidades financieras.

Entre los beneficios de mantener un buen historial destacan:

Acceso a créditos con mejores condiciones

Tasas de interés más bajas

Líneas de crédito más altas

Posibilidad de obtener tarjetas premium

Mayor facilidad para solicitar hipotecas o financiamientos

¿Cómo mejorar el historial crediticio en 2026?

Aunque algunos registros negativos desaparecen automáticamente, especialistas recomiendan fortalecer los hábitos financieros para recuperar estabilidad y mejorar la calificación crediticia con mayor rapidez.

Algunas recomendaciones frecuentes son:

Pagar adeudos vencidos lo antes posible

Evitar cubrir únicamente el pago mínimo

Negociar reestructuras con bancos o financieras

Revisar constantemente el Reporte de Crédito Especial

Solicitar aclaraciones si existe información incorrecta

También recomiendan analizar cuidadosamente los pagos mediante “quita”, ya que aunque permiten liquidar una deuda con descuento, pueden dejar marcas negativas dentro del historial financiero.

¿Cómo consultar gratis tu historial crediticio?

Las personas pueden solicitar gratuitamente su Reporte de Crédito Especial una vez cada 12 meses para revisar movimientos, adeudos y posibles errores en su información financiera.

Expertos sugieren revisar el historial de manera periódica para detectar cargos desconocidos, prevenir robo de identidad y verificar si alguna deuda ya cumplió el plazo necesario para dejar de aparecer en el Buró de Crédito.

En caso de encontrar inconsistencias, las sociedades de información crediticia cuentan con un periodo de hasta 29 días hábiles para responder aclaraciones y corregir posibles errores en el reporte.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.