La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que este sábado 23 de mayo, una línea seca en el noreste de la República Mexicana, así como un canal de baja presión en el oriente y sureste, provocarán lluvias fuertes, granizadas y tormentas eléctricas en estados como Nuevo León, Puebla, Estado de México (Edomex) y demás.

A través del informe diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que de igual forma el ingreso de humedad del océano Pacífico, provocará chubascos en el occidente de nuestro territorio nacional este sábado.

Por último, se pronosticó que se mantengan las temperaturas calurosas en gran parte de nuestro país, esto debido a la onda de calor que continuará afectando a estados como Veracruz, Puebla, Yucatán y demás.

Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 23 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, para este sábado 23 de mayo se espera un ambiente cálido y fresco en la Ciudad de México (CDMX), además de que hay una probabilidad de chubascos con descargas eléctricas y granizadas en la capital.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) también se esperan precipitaciones y granizadas, además de un ambiente con temperaturas de entre los 26 y 28°C, lo cual podría generar afectaciones en varias colonias de la demarcación.

Clima en Nuevo León para hoy 23 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la misma Conagua, en el estado de Nuevo León también se prevén temperaturas de hasta 35°C, sin embargo también se tiene previstas lluvias intensas en la demarcación durante la tarde-noche del sábado.

¿En qué estados de México hará calor extremo este 23 de mayo?

Los estados de México que seguirán sufriendo las consecuencias de la onda de calor con temperaturas de hasta 45°C son: