La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que este viernes 22 de mayo se esperan afectaciones por lluvias, granizadas y temperaturas altas que podrían llegar a ser sofocantes, pues un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, así como temperaturas de hasta 40°C en el norte.

A través de su informe diario emitido por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua dio a conocer que de igual forma el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, provocarán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas y chubascos.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 22 de mayo

De acuerdo con la información compartida por la misma Conagua, para este viernes 22 de mayo se esperan intervalos de chubascos y cielo nublado en gran parte de la Ciudad de México (CDMX), la cual incluso se verá afectada por granizadas y tormentas eléctricas.

Por otro lado, en el Estado de México (Edomex) también se prevén tormentas de hasta 25 mm, lo cual podría dejar encharcamientos, inundaciones y demás afectaciones en varios municipios de la entidad mexiquense.

Clima en Hidalgo y Puebla este viernes 22 de mayo

En cuanto al estado de Puebla, la misma Conagua informó que a lo largo de la entidad se esperan temperaturas vespertinas muy calurosas, así como lluvias fuertes en la zona sur de la demarcación de nuestro país.

Por otro lado, también se esperan temperaturas de hasta 35°C en el norte del estado de Hidalgo, así como intervalos de chubascos puntuales en la zona norte, centro y sureste de la entidad hidalguense.

¿En qué estados hará calor hoy viernes 22 de mayo?

En cuanto a las temperaturas de calor que se esperan, se informó que los estados que presentarán máximas de hasta 45°C son:

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

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