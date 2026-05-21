Luego de tres días de investigaciones y desesperación por parte de la familia de Blanca Adriana, la Fiscalía General de Justica el estado de Tlaxcala dio a confirmó que se identificó el cuerpo de la mujer de 37 años de edad, la cual había acudido a una cirugía estética en el consultorio identificado como Detox Clínica.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la misma FGE dio a conocer que el cuerpo de la Blanca Adriana se localizó en el municipio de Altzayanca, esto tras el intercambio de datos entre autoridades de Tlaxcala y de Puebla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con Blanca Adriana?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento sobre el caso, fue el pasado 18 de mayo de este 2026 que Blanca Adriana acudió a una cirugía estética a la clínica Detox, la cual se ubica en el número 2511 de la Calzada Zavaleta en Puebla.

Imágenes y videos compartidos a través de redes sociales, muestran el momento en el que la mujer identificada como Diana Alejandra “N”, presunta responsable de la clínica y la cual no cuenta con cédula médica, saca el cuerpo de la víctima en ayuda de otros dos sujetos.

Se señaló que Blanca Adriana había acudido a la atención médica junto a su esposo, el cual fue engañado para que en medio de la operación, abandonara la clínica en busca de una faja que utilizaría su esposa tras la cirugía. Al regresar al lugar, se encontró con la clínica completamente cerrada y sin nadie que le pudiera dar información.

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que Diana Alejandra “N” sube a un vehículo lo que parece ser el cuerpo sin vida de Blanca Adriana, esto para después emprender la huída con rumbo desconocido.

¿Qué se sabe de los presuntos responsables de la muerte de Blanca Adriana?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la presunta responsable de la muerte de Blanca Adriana cuenta con varios alias bajo los cuales operaba en Puebla su clínica médica, esto sin que supuestamente contara con cédula profesional.

Entre los nombres con los que fue identificada esta mujer, están los de Diana Vázquez Mares, así como el de Juana Lana.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, además de que las redes sociales de la responsable y la clínica fueron deshabilitadas luego de que el caso se volviera viral.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.