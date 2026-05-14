Es oficial: Querétaro multará a todos los conductores que cometan esta infracción al rebasar a una bicicleta

Los automovilistas de Querétaro enfrentan una nueva realidad al circular junto a bicicletas en cualquier vialidad del municipio. El Reglamento de Movilidad ya contempla una infracción específica para quienes no respeten la distancia lateral mínima al adelantar a un ciclista. La medida apunta a frenar uno de los principales factores de riesgo en accidentes urbanos.

La sanción no distingue entre conductores particulares, plataformas de transporte ni vehículos de carga. Cualquier infracción a conductores quedará registrada y aplicará el mismo criterio para todos. La autoridad municipal ya prepara los operativos de vigilancia para detectar este tipo de maniobras.

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La infracción al rebasar una bicicleta en Querétaro que es motivo de multa de miles de pesos

El marco legal es directo. El Artículo 28, fracción VI del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro obliga a los conductores a otorgar al menos 1.50 metros de separación lateral al rebasar a una bicicleta. La medida se aplica en todo tipo de vialidad urbana y suburbana.

La sanción económica va de 5 a 10 UMA, lo que se traduce en multas de entre $586.55 y $1,173.10 pesos. El monto final queda a criterio de la autoridad según las circunstancias del rebase y si hubo agravantes. El conductor también suma 1 punto en su licencia, registro que se acumula y puede derivar en suspensiones.

La autoridad de tránsito municipal detectará la infracción de dos maneras. Los oficiales en vía pública levantan la boleta cuando observan el rebase sin distancia reglamentaria. También se admiten denuncias ciudadanas con video o foto que muestre la placa del vehículo infractor.

Autos que no pueden circular en CDMX y Edomex La distancia mínima de 1.50 metros ya es obligatoria para adelantar bicicletas. (Itandehui Cervantes | adn Noticias)

¿Cómo aplica la sanción a conductores en Querétaro?

El procedimiento es claro para el automovilista sancionado. La multa se notifica al titular del vehículo y cuenta con plazo de pago para obtener descuento por pronta liquidación. Si el conductor no paga, el adeudo se traslada al trámite de refrendo vehicular del año siguiente.

La acumulación de puntos en la licencia es el riesgo mayor para los reincidentes. Tres infracciones similares dentro del mismo periodo activan la revisión administrativa de la licencia. En casos graves, la autoridad puede ordenar cursos obligatorios de seguridad vial antes de devolver el documento.

Antes de pasar junto a una bicicleta, mide la distancia y reduce la velocidad. La sanción no es la única consecuencia: un rebase mal calculado pone en riesgo la vida del ciclista y la libertad del conductor.

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