Corte de agua hoy: Colonias de la Perla Tapatía que se quedan sin agua por 24 horas

¡Cuida hasta la última gota! Está a punto de comenzar un corte de agua programado en la capital jalisciense. — Varias colonias de Jalisco, se quedan sin agua hoy 21 de mayo, ya que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) tiene programado un corte en el municipio de Guadalajara.

Las autoridades realizan este tipo de cortes de manera periódica para llevar a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Te contamos a partir de qué hora se suspende el suministro en Guadalajara y cuáles son las colonias afectadas.

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¿Por qué hay cortes de agua en Guadalajara este 21 de mayo?

A través de un comunicado, la Siapa informó que este 21 de mayo realizará trabajos de interconexión en la red de agua potable en el cruce de las calles 28 de mayo y los Ángeles, en la colonia Analco, en Guadalajara.

Corte-de-agua-hoy Anuncian corte de agua en Guadalajara hoy 21 de mayo.

La dependencia estima que los trabajos duren alrededor de 24 horas, por lo que se recomienda almacenar y administrar este recurso indispensable para el día a día.

¿Qué colonias no tendrán agua en Guadalajara?

Según lo informado por el Siapa, los trabajos de mantenimiento de la red hidráulica causarán baja en la presión y hasta la falta de suministro de agua en las siguientes colonias.

Analco

Barragán Hernández

Las Conchas

San Carlos

San Juan de Dios

San Juan de Dios II

Se estima que el servicio quede normalizado durante la tarde del viernes 22 de mayo. No obstante, en caso de requerir servicio de pipas gratuitas, los vecinos afectados por el corte de agua hoy en Guadalajara, podrán comunicarse a Siapatel con marcación rápida al 073.

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