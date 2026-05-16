Es oficial en Querétaro: multarán a todos los conductores que cometan este error al circular detrás de una ambulancia

Las calles de Querétaro registran cambios importantes en la vigilancia de conductas de riesgo al volante. Las autoridades municipales buscan garantizar que los servicios de rescate lleguen a tiempo sin interferencias de terceros. El reglamento castiga con rigor una práctica común que pone en peligro tanto a los paramédicos como a los civiles.

Los agentes de movilidad intensifican la supervisión en las arterias viales más concurridas para detectar este tipo de faltas graves. Esta medida responde a un aumento en los percances viales que involucran a unidades de protección civil y rescate médico. La vigilancia vial aumenta considerablemente para asegurar que los tiempos de respuesta ante una tragedia no se vean comprometidos por descuidos.

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¿De cuánto es la multa por seguir a una ambulancia en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro establece reglas claras para el comportamiento ciudadano ante emergencias. El Artículo 29, fracción XV, detalla la prohibición de circular inmediatamente detrás de vehículos con sirena encendida. La ley exige distancia mínima obligatoria entre cualquier auto particular y la unidad oficial de rescate. El castigo administrativo sube para quienes ignoren esta señal luminosa o audible en las vialidades principales.

Los oficiales de tránsito tienen la facultad de detener a quien circule a menos de 50 metros de una ambulancia en servicio. El monto de la sanción económica se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026. Protege tu patrimonio hoy cumpliendo con los protocolos de seguridad vial que marca la normativa del estado. Evita multas innecesarias manteniendo siempre el margen que dictan las autoridades de movilidad locales.

La infracción oscila entre las 20 y las 30 UMA, lo que equivale a un pago de hasta $3,519.30 pesos ($117.31 pesos por cada UMA). Además del impacto financiero, el conductor infractor pierde automáticamente 3 puntos en su licencia de conducir. La sanción económica impacta directamente en el historial del automovilista que obstruya el paso de emergencia. Consulta tu puntaje vigente para verificar que no tengas otras penalizaciones acumuladas en el sistema municipal.

ambulancia patito.jpg Conductores perderán 3 puntos en su licencia por esta infracción municipal. (Getty Images)

Reglas para ceder el paso a vehículos de emergencia en Querétaro

Al escuchar una sirena en Querétaro, los conductores deben desplazarse hacia el carril derecho de forma inmediata y segura. El reglamento prohíbe acelerar para intentar rebasar a la unidad de emergencia o aprovechar el “hueco” que esta genera. Respeta siempre al rescatista para evitar que la patrulla de tránsito proceda con la boleta de infracción correspondiente.

Las multas se aplican tanto en avenidas centrales como en calles secundarias del municipio si existe evidencia del incumplimiento. Guardar los 50 metros de separación permite que las ambulancias realicen maniobras bruscas de frenado sin provocar choques por alcance.

Los operativos de vigilancia en la capital queretana detectan estas faltas mediante cámaras de seguridad y patrullajes constantes en zonas hospitalarias. El incumplimiento del Artículo 29 genera un registro inmediato en la base de datos de la Secretaría de Movilidad. La autoridad municipal vigila de cerca que ningún civil ponga en riesgo la vida de los pacientes trasladados.

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