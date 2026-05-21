El pasaporte mexicano es uno de los documentos necesarios para salir del país. Si planeas viajar al extranjero este 2026, deberás tramitarlo.

El pasaporte 2026 es un documento oficial de identidad y viaje con validez internacional. Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), certifica tu nacionalidad y solicita a los gobiernos extranjeros que te permitan el libre tránsito, brindándote protección y asistencia.

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Precio pasaporte mexicano 2026

Si vas a realizar esta diligencia es muy importante que sepas que el pasaporte se expide con diferentes vigencias: 1, 3, 6 y 10 años.

El documento de 1 año solo aplica para menores de edad (y casos de emergencia); los de 3, 6 y 10 años están disponibles tanto para adultos como para menores de edad. Cada uno tiene un costo diferente.

Los precios oficiales del pasaporte mexicano en territorio nacional son: 1 año ($920 MXN), 3 años ($1,795 MXN), 6 años ($2,440 MXN) y 10 años ($4,280 MXN).

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales (México-Canadá) tienen un 50% de descuento sobre los precios mencionados.

1 año: $460 MXN

3 años: $900 MXN

6 años: $1,220 MXN

10 años: $2,140 MXN

¿Cómo tramitar el pasaporte? Requisitos 2026

El trámite es relativamente sencillo, únicamente debes cubrir la cuota del pasaporte y llevar la documentación correspondiente.

Si vas a sacar por primera vez tu pasaporte necesitas lo siguiente:

Hacer cita por internet en la página de la SRE.

en la página de la SRE. Llenar el formato de solicitud de pasaporte ordinario, el cual se hace en línea y les pedirán un documento que acredite su nacionalidad y una identificación oficial vigente.

Una vez llenada su solicitud recibirán un correo de confirmación de cita, con la fecha y hora, además del comprobante de pago de derechos.

Acudir a su cita

Presentar sus documentos y el pago de derechos del pasaporte.

OJO: Necesitarás una cuenta Llave MX para realizar el trámite. Si tienes más dudas, da click en este enlace donde se incluyen respuestas a preguntas frecuentes.

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