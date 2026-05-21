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Guía paso a paso para sacar tu pasaporte mexicano por primera vez en 2026

El pasaporte 2026 es un documento oficial de identidad y viaje con validez internacional. Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

El pasaporte mexicano es uno de los documentos necesarios para salir del país. Si planeas viajar al extranjero este 2026, deberás tramitarlo.

El pasaporte 2026 es un documento oficial de identidad y viaje con validez internacional. Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), certifica tu nacionalidad y solicita a los gobiernos extranjeros que te permitan el libre tránsito, brindándote protección y asistencia.

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Precio pasaporte mexicano 2026

Si vas a realizar esta diligencia es muy importante que sepas que el pasaporte se expide con diferentes vigencias: 1, 3, 6 y 10 años.

El documento de 1 año solo aplica para menores de edad (y casos de emergencia); los de 3, 6 y 10 años están disponibles tanto para adultos como para menores de edad. Cada uno tiene un costo diferente.

Los precios oficiales del pasaporte mexicano en territorio nacional son: 1 año ($920 MXN), 3 años ($1,795 MXN), 6 años ($2,440 MXN) y 10 años ($4,280 MXN).

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales (México-Canadá) tienen un 50% de descuento sobre los precios mencionados.

  • 1 año: $460 MXN
  • 3 años: $900 MXN
  • 6 años: $1,220 MXN
  • 10 años: $2,140 MXN

¿Cómo tramitar el pasaporte? Requisitos 2026

El trámite es relativamente sencillo, únicamente debes cubrir la cuota del pasaporte y llevar la documentación correspondiente.

Si vas a sacar por primera vez tu pasaporte necesitas lo siguiente:

  • Hacer cita por internet en la página de la SRE.
  • Llenar el formato de solicitud de pasaporte ordinario, el cual se hace en línea y les pedirán un documento que acredite su nacionalidad y una identificación oficial vigente.
  • Una vez llenada su solicitud recibirán un correo de confirmación de cita, con la fecha y hora, además del comprobante de pago de derechos.
  • Acudir a su cita
  • Presentar sus documentos y el pago de derechos del pasaporte.

OJO: Necesitarás una cuenta Llave MX para realizar el trámite. Si tienes más dudas, da click en este enlace donde se incluyen respuestas a preguntas frecuentes.

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