Después de un día complicado por la megamarcha de transportistas, los automovilistas nuevamente se enfrentan a bloqueos y accidentes en carreteras hoy 21 de mayo, así que toma precauciones.

Una de las vialidades más afectadas este jueves es la autopista México-Querétaro, en donde se registró un choque múltiple la noche de ayer 20 de mayo.

Aunque ya se atendió el accidente y se restableció la circulación se registra carga vehicular, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) pidió a los conductores manejar con precaución.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 193, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026

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¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?

Carretera Maravatío-Zapotlanejo

Guardia Nacional informó sobre el cierre total de circulación en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección Morelia, cerca del kilómetro 299+000, después de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos.

#Tomeprecauciones en #Michoacán se registra cierre de total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 299+000, de la carretera Maravatío - Zapotlanejo con dirección a Morelia. Maneje con precaución. pic.twitter.com/kUZ5c3QKzB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 21, 2026

Autopista México-Querétaro

Capufe informa a los conductores de obras y labores de mantenimiento en la autopista México-Querétaro, del kilómetro 194 al 207, por lo que se registra carga vehicular.

🚧 OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 🚧#AutMéxicoQuerétaro, del km 194 al 207, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026

Autopista Zacapalco-Rancho Viejo

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Zacapalco-Rancho Viejo, kilómetro 8. El paso es intermitente para ambos sentidos por atención de incidente después de que a un autobús se le ponchara una llanta.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Zacapalco - Rancho Viejo, km 8. Circulación intermitente para ambos sentidos por atención de incidente (autobús con ponchadura de neumático). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 218 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, luego de que un tractocamión reportara una falla eléctrica.

🟠CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 218, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla eléctrica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 34, dirección Cosoleacaque tras el choque de un automovilista.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 34, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 21, 2026

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