Después de un día complicado por la megamarcha de transportistas, los automovilistas nuevamente se enfrentan a bloqueos y accidentes en carreteras hoy 21 de mayo, así que toma precauciones.
Una de las vialidades más afectadas este jueves es la autopista México-Querétaro, en donde se registró un choque múltiple la noche de ayer 20 de mayo.
Aunque ya se atendió el accidente y se restableció la circulación se registra carga vehicular, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) pidió a los conductores manejar con precaución.
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¿Qué carreteras reportan bloqueos hoy?
Carretera Maravatío-Zapotlanejo
Guardia Nacional informó sobre el cierre total de circulación en la carretera Maravatío-Zapotlanejo con dirección Morelia, cerca del kilómetro 299+000, después de un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos.
Autopista México-Querétaro
Capufe informa a los conductores de obras y labores de mantenimiento en la autopista México-Querétaro, del kilómetro 194 al 207, por lo que se registra carga vehicular.
Autopista Zacapalco-Rancho Viejo
Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Zacapalco-Rancho Viejo, kilómetro 8. El paso es intermitente para ambos sentidos por atención de incidente después de que a un autobús se le ponchara una llanta.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 218 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Cuernavaca, luego de que un tractocamión reportara una falla eléctrica.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Se reporta cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 34, dirección Cosoleacaque tras el choque de un automovilista.
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