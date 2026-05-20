¿Eres técnico en mantenimiento y estás buscando una nueva oportunidad laboral? Una empresa privada abrió una vacante para trabajar en Nuevo León, aquí te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

Requisitos para la vacante como técnico en mantenimiento

Para esta vacante se busca una persona que apoye en la ejecución de labores de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de procesos e instalaciones y son necesarios los siguientes requisitos:

Carrera en Ingeniería técnica en mecánica

Experiencia de 2 a 3 años como técnico en mantenimiento junior

La persona que obtenga el puesto deberá realizar un inventario de herramientas y limpieza de equipos de osmosis inversa y control de herramientas al mes.

Tendrá que realizar labores de servicios generales, apoyo en atención de fallas de equipos, mantener limpio y ordenado el taller de mantenimiento, orden de herramientas y limpieza de sistemas de descarga de agua de proceso de producción.

La jornada laboral es de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horas con tiempo para comer.

¿Cómo aplicar?

La vacante estará disponible hasta el 6 de julio y para aplicar solo debes ingresar al Portal del Empleo y en el siguiente enlace seleccionar la opción de “Postular”.