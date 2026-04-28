¿Estás en búsqueda de una nueva oportunidad laboral? la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del Portal del Empleo compartió una vacante como contador general con sueldo de 35 mil pesos mensuales y si quieres aplicar aquí te compartimos todos los detalles del trabajo.

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Vacante como contador con sueldo de 35 mil pesos

Según la información de la vacante, se busca a un contador general con experiencia en grandes contribuyentes que implemente mejoras en los procesos contables y financieros. También es necesario que supervise la contabilización de operaciones y su impacto fiscal. Que coordine y garantice el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales.

Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado. El horario a laborar es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos y cómo aplicar al trabajo

Para aplicar a la vacante es necesario contar con los siguientes requisitos:

Licenciatura (titulado)

Experiencia de más de 5 años como contador general

Experiencia en manejo de grandes contribuyentes

La vacante es para el Grupo de Seguridad privada Pryse de México en Cuernavaca, Morelos y estará vigente hasta el 8 de mayo. Para aplicar es importante contar con un perfil en el Portal del Empleo, ingresar a la vacante y seleccionar la opción de “Postular”. El proceso de reclutamiento tiene un duración de un mes.

Cabe mencionar que esta no es la única vacante que hay disponible, si quieres conocer todas las opciones laborales puedes ingresar directamente al Portal del Empleo y buscar la que más se adapte a tu perfil.

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