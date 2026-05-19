¿Quieres un nuevo trabajo? La CDMX publicó en el Periódico de Ofertas de empleo más de 2 mil vacantes disponibles en diferentes áreas y aquí te decimos cómo puedes aplicar y algunas de las opciones más atractivas.

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Vacante como sous chef de cocina

En la alcaldía Tlalpan se abrió una vacante como sous chef de cocina para Six Flags, solo es necesario contar con carrera técnica y tener experiencia en el área de entre 3 y 4 años.

Se ofrece un sueldo de 19 mil 760 pesos y el horario a laborar es de las 10:00 a las 18:00 horas.

¿Cómo aplicar?

Para postularte a la vacante es necesario que ingreses al siguiente enlace que te abrirá un formulario. Tendrás que llenarlo y posteriormente te contactará un consejero de empleo quien te brindará más detalles sobre la oferta laboral.

Otras vacantes disponibles en Tlalpan

También hay otras ofertas como:

Personal de elaboración de tacos al pastor para Six Flags con experiencia entre 1 y 2 años. El sueldo es de 12 mil 768 pesos y el horario es de 10:00 a 18:00 horas.

Repostero para Six Flags con carrera técnica y experiencia entre 6 meses y 1 año. El sueldo es de 11 mil 552 pesos y el horario a laborar es de 10:00 a 18:00 horas.

Cocinero para Operadora de Restaurantes Cha Cha Cha con carrera técnica y experiencia en el área de entre 1 y 2 años. El sueldo es de 11 mil 41 pesos y el horario es de 0:00 a 17:00 horas o de 17:00 a 01:00 horas.

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