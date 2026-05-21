Localizan con vida a trabajadores veracruzanos desaparecidos en Oaxaca

Durante la noche del miércoles 20 de mayo, las Fiscalías de Veracruz y Oaxaca confirmaron la localización de los cinco trabajadores de una financiera que desaparecieron en el municipio de Tuxtepec entre el 13 y 14 del presente mes.

En un comunicado, las autoridades veracruzanas detallaron que la ubicación de Jafed Jafid Peña, Rosaura Aguirre, Chistian Jair Luciano, Rodolfo Valencia y Joaquín Omar Mar se logró gracias a la coordinación entre ambas Fiscalías.

Sin embargo, hasta el momento, no han dado más informes de cómo fueron localizados ni el estado en que se encontraban los cinco trabajadores veracruzanos.

“Este día, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que las cinco personas fueron localizadas con vida”, se pudo leer en las redes sociales de la Fiscalía veracruzana.

𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 𝘆 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮𝘀 https://t.co/edB7ARYpqL pic.twitter.com/A5hUvFkkCL — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) May 21, 2026

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Ciudadanos y familiares marcharon para exigir localización

Horas antes del comunicado, familiares y ciudadanos marcharon en Veracruz para exigir justicia, así como la localización con vida, ya que denunciaron que las Fiscalías no habían presentado pruebas de trabajo, pese a la denuncia se emitió a tiempo.

Ante los medios de comunicación locales, los familiares desconocieron las razones por las que fueron privados de la libertad los trabajadores, incluso, siendo parte de una financiera, dijeron desconocer si llevaban consigo grandes cantidades de dinero, ya que se dedicaban a la cobranza.

¿Qué pasó con los trabajadores veracruzanos desaparecidos en Oaxaca?

La Fiscalía de Oaxaca y la Comisión de Búsqueda del Estado emitieron fichas de búsqueda, luego que se diera a conocer la desaparición de seis trabajadores; sin embargo, una de ellas apareció con vida.

De acuerdo a la información oficial, Rosaura Esperanza Aguirre y Rodolfo Jesús Valencia desaparecieron primero, pues su ficha de búsqueda establecía el 13 de mayo como la fecha en que fueron vistos por última vez.

En tanto, Christian Jair, Japhen Jafid Peña y Joaquín Omar Mar desaparecieron el 14 de mayo, es decir, un día después.

Todos portaban una camisa de vestir con las iniciales de la financiera CCS Veracruz, lo que dio a entender a las autoridades que se encontraban laborando cuando ocurrieron los hechos.

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