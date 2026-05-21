¡No guardes el paraguas! Se prevé que lluvias fuertes y muy fuertes continúen azotando principalmente al sureste de México a lo largo de este jueves 21 de mayo, de acuerdo con Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esto se debe a la presencia de la Onda Tropical 1, que se encuentra al sur del estado de Oaxaca, que en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la corriente subtropical en chorro generará lluvias intensas que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo.

Se recomienda tomar precauciones, pues además se contemplan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, tolvaneras y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué estados se verán afectados por las lluvias de la Onda Tropical 1?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se prevén lluvias intensas de entre 50 a 75 mm en estados del sur y norte del país:

Chiapas

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Se pide a los pobladores de dichas entidades extremar precauciones, pues no se descarta el crecimiento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Además, también se contemplan lluvias fuertes de entre 25 a 50 mm en estados del norte, centro y norte del país:

Estado de México

Guerrero

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Veracruz

Querétaro

San Luis Potosí

Coahuila

Chubascos continuarán en la CDMX

Adicionalmente, el SMN pronosticó chubascos y lluvias aisladas en estados del norte y centro del país. Los chubascos podrían afectar los siguientes estados:

CDMX

Morelos

Michoacán

Guanajuato

Zacatecas

Durango

Y por último, las lluvias aisladas se esperan en:

Sinaloa

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.