Exigen en Morelos la inclusión de este grupo de personas en el transporte público

La discusión sobre la renovación del transporte público en Morelos volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad para trasladarse en la entidad.

Y es que integrantes del Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos pidieron que el proceso de modernización del transporte público en el estado contemple medidas reales de accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida.

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¿Qué están pidiendo colectivos y activistas en Morelos?

La principal exigencia es que las nuevas unidades y paraderos del transporte público sean diseñados bajo criterios especializados de accesibilidad y no únicamente como parte de cambios estéticos o de infraestructura básica.

Beatriz Maldonado, vocera del Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos, pidió que las personas con discapacidad participen directamente en la toma de decisiones relacionadas con movilidad y transporte.

Entre las solicitudes presentadas destacan:

Espacios adecuados para sillas de ruedas

Rampas funcionales

Señalización accesible

Herramientas de orientación para personas sordas y ciegas

Capacitación para operadores

Paraderos adaptados

¿Qué normas mencionan los colectivos?

El movimiento pidió que las autoridades y concesionarios consideren lineamientos internacionales de accesibilidad durante el proceso de modernización del transporte público en Morelos.

También recordaron que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece la obligación de consultar a personas con discapacidad en decisiones relacionadas con sus derechos y condiciones de accesibilidad.

El transporte público en Morelos cambia

Previo al “llamado de atención” de este grupo de personas, el Gobierno de Morelos confirmó recientemente un ajuste a la tarifa mínima del transporte público, por lo que el costo del pasaje pasará de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio. El incremento fue acordado tras mesas de diálogo entre autoridades estatales y concesionarios del transporte.

Integrantes del Colectivo Cuernavaca, el Movimiento Magisterial de Bases y por la Transformación se pronunciaron en contra del ajuste a la tarifa mínima en el transporte de 10 a 13 pesos.



Los inconformes pidieron a las autoridades estatales den marcha atrás a este incremento,… pic.twitter.com/Th7rBnlh4i — Notifactor4 (@factor4noticias) May 19, 2026

De acuerdo con la información difundida por autoridades y transportistas, el aumento estará ligado a un proceso de modernización del servicio, el cual contempla renovación gradual de unidades, mejoras en accesibilidad, capacitación para operadores y nuevas herramientas tecnológicas dentro del sistema de movilidad.

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