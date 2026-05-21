La fecha llegó: esta noche se escribirá un nuevo capítulo del llamado “Clásico de la Obsesión” entre Cruz Azul y Pumas, cuando a las 8:00 de la noche arranque el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La Máquina jugará su primer y único partido de la temporada en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes Estadio Azul, un lugar donde el equipo cementero jugó por cerca de dos décadas, pero donde nunca lograron alzar un campeonato.

Con el partido de hoy, Cruz Azul jugará de local en un tercer estadio diferente, después de haber sido “corridos” de CU por la UNAM a principios de este año. Previamente, la Máquina fue local en el Cuauhtémoc de Puebla y en el Estadio Ciudad de México.

Del otro lado, Pumas, líder general de la competencia, llega a este partido con las sensibles bajas de Alan Medina, por lesión, y Guillermo Martínez, quien fue convocado a la selección por Javier Aguirre.

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¿Cuántas finales han disputado Cruz Azul y Pumas?

Aunque Cruz Azul y Pumas son dos clubes de los llamados “Cuatro grandes”, solo se han encontrado en dos ocasiones en la instancia final del torneo, con saldo de una victoria para cada quién:

Temporada 78-79: Cruz Azul se convirtió en campeón tras derrotar a Pumas por marcador global de 2-0 en el entonces Estadio Azteca.

se convirtió en campeón tras derrotar a por marcador global de 2-0 en el entonces Estadio Azteca. Temporada 80-81: Los Pumas consiguieron su revancha dos años después y se alzaron campeones al derrotar por global de 4-2 a la Máquina.

El vencedor de esta final se llevará la ventaja en el historial de esta rivalidad.

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