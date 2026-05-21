Confirmado en Tlajomulco: anuncian medida que impactará en este grupo de personas del municipio

El Gobierno de Tlajomulco inició de manera oficial un programa de limpieza en las minas de piedra de basalto de Cerro Viejo, una medida orientada a proteger la integridad física y laboral de los artesanos y mineros de la región.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, coordina estas acciones de remoción de material estéril para mitigar los riesgos de derrumbe en la delegación de San Lucas Evangelista. Las brigadas operativas ejecutan este mantenimiento bajo un esquema legal ya institucionalizado que obliga a las dependencias municipales a destinar recursos anuales, beneficiando directamente a 200 artesanos que transforman la piedra en patrimonio cultural.

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¿Qué medidas de seguridad civil se aplican en las minas de San Lucas Evangelista?

La Dirección de Turismo y Promoción a las Tradiciones determinó que las intervenciones en los frentes de explotación de cantera deben cumplir con especificaciones técnicas rigurosas para evitar colapsos con estas acciones en los bancos de piedra:

Remoción de escombros: retiro programado de residuos y material estéril acumulado en las laderas superiores del yacimiento.

retiro programado de residuos y material estéril acumulado en las laderas superiores del yacimiento. Estabilización de taludes: mantenimiento directo de los frentes de corte para asegurar la estabilidad estructural de las paredes de basalto.

mantenimiento directo de los frentes de corte para asegurar la estabilidad estructural de las paredes de basalto. Habilitación de accesos: apertura de rutas seguras para el ingreso, egreso y tránsito de los productores de la cantera.

apertura de rutas seguras para el ingreso, egreso y tránsito de los productores de la cantera. Suministro técnico: entrega de herramientas especializadas por parte de las dependencias municipales a los integrantes del Consejo Artesanal.

¿Dónde se ubicará el nuevo Mercado Artesanal de Tlajomulco?

El Gobierno Municipal de Tlajomulco confirmó la negociación final para la adquisición del predio que albergará la infraestructura de exhibición y venta regional con estos detalles a tener en cuenta:

Ubicación: terreno en proceso de compra estratégica cerca de la zona de producción en la delegación de San Lucas Evangelista. Propósito operativo: centralizar la venta, promoción y distribución de piezas de basalto sin intermediarios comerciales. Centro de capacitación: instalación de talleres interactivos para que niños y jóvenes aprendan las técnicas de tallado tradicional de Tlajomulco. Espacio gastronómico: integración de un área de servicios de alimentos típicos para detonar el turismo en el corredor de Cerro Viejo.

¿Cuáles son los requisitos oficiales del programa anual de apoyo a mineros 2026?

Los productores locales deben mantener su registro vigente ante el Consejo Artesanal de la demarcación para recibir los beneficios logísticos e institucionales correspondientes.

Inscripción sectorial: validar el padrón de artesanos de piedra de basalto ante el Ejido y la delegación municipal.

validar el padrón de artesanos de piedra de basalto ante el y la delegación municipal. Acción de seguridad: reportar anomalías o grietas en las estructuras de piedra directamente a la unidad de Protección Civil de Tlajomulco .

reportar anomalías o grietas en las estructuras de piedra directamente a la unidad de . Los trabajos de remoción de riesgo en Cerro Viejo se mantendrán activos durante todo el ciclo de 2026.

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