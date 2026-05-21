El Sistema de Monitoreo Atmosférico evalúa diariamente la calidad del aire en CDMX y así se determina cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, y aquí te decimos cuál es el índice de contaminación este jueves 21 de mayo.

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La calidad del aire en CDMX es aceptable

De acuerdo con el reporte de las autoridades hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a la presencia de partículas NO2 (dióxido de nitrógeno) y PM2.5.

Estas partículas puedes provocar daños a la salud pues son muy pequeñas y la nariz y garganta no las pueden filtrar, al ingresar al cuerpo se van al torrente sanguíneo y pueden provocar asma, bronquitis y disminución de la función pulmonar. El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico irritante color rojizo.

Aunque el nivel de riesgo es moderado no ha superado los límites establecidos por lo que no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula. Así que los únicos autos que deben descansar este jueves son holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

¿Qué hacer para disminuir la contaminación?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hay algunas acciones que ayudan a disminuir la contaminación, por ejemplo:

Usa el transporte público o bicicleta

Mantén tu vehículo en buen estado

Apaga las luces que no uses

Evita o disminuye el uso de plásticos

Separa tu basura

Consume alimentos locales y ecológicos

Ahorra agua

Evita quema de basura u otros desechos

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