Autoridades activan fichas de búsqueda por cinco trabajadores de una empresa de cobranza de Veracruz que desaparecieron entre el 13 y 14 de mayo 2026 en Oaxaca.

Los seis empleados realizaban labores de cobranza en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec la última vez que se tuvo contacto con ellos, es por eso que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca activó los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo a familiares, en total desaparecieron seis personas. Una de ellas, identificada como Daniela Pacheco, ya fue localizada.

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Fichas de búsqueda de trabajadores veracruzanos desaparecidos en Oaxaca

A continuación, la información de los cinco empleados que permanecen desaparecidos, según la Fiscalía de Oaxaca:

Christian Jair Luciano Vasconcelos

Visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

de 2026 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Como señas particulares cuenta con una cicatriz en el abdomen, tatuajes con figuras religiosas, así como de un hombre y una niña agarrados de la mano, además del nombre “Naomi” atrás de la oreja izquierda

Japhed Jafid Peña Azamar

Visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

de 2026 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Como señas particulares tiene un absceso en la pantorrilla, una cicatriz en el abdomen a la altura del ombligo y arriba de la oreja izquierda. Cuenta con diversos tatuajes de animales.

Rosaura Esperanza Aguirre Chávez

Vista por última vez el 13 de mayo de 2026 en la colonia FOVISSSTE en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

de 2026 en la en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Como señas particulares tiene un lunar en la ceja izquierda

Rodolfo Jesús Valencia Ayala

Visto por última vez el 13 de mayo de 2026 en el trayecto de Tuxtepec hacia Veracruz

de 2026 en el trayecto de Tuxtepec hacia Veracruz Como señas particulares tiene una cicatriz en la barbilla

Joaquín Omar Mar Valerio

Visto por última vez el 14 de mayo de 2026 en el fraccionamiento La Esperanza en San Juan Bautista, Oaxaca

Todos coinciden en que llevaban el uniforme de su trabajo al momento de la desaparición, es decir, una camisa con iniciales de la financiera CCS Veracruz.

Números y correos para reportar una desaparición en Oaxaca

Si tienes información sobre el caso, las autoridades de Oaxaca abrieron los siguientes medios para reportar algún dato o información que dé con su paradero:

reporte@cebpeo.gob.mx

951 531 48 01

FB: BUSQUEDAOAXACA

IG: BUSQUEDA_OAXACA

X: @BUSQUEDAOAXACA

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