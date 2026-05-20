México vive hoy un día ajetreado por intensas movilizaciones y bloqueos en carreteras importantes, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) alertan a los conductores sobre los cierres.

Megamarcha de transportistas en CDMX

La megamarcha de transportistas afectará varias calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy miércoles 20 de mayo, debido a los bloqueos y se espera la participación de varios contingentes entre ellos el de madres buscadoras, maestros, campesinos y personal de salud.

Aunque la marcha se realizará en la CDMX se espera que algunos accesos a la capital se vean afectados, así como carreteras de Guanajuato, Michoacán, Colima y Guerrero.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿En qué carreteras hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 83, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 83, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 20, 2026

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Tras un accidente cerca del kilómetro 185+015 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección a Querétaro, se reporta cierre parcial de circulación. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas.

#TomePrecauciones en #SanLuisPotosi se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 185+015 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dir. a Querétaro. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 20, 2026

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen

Luego de varias horas de bloqueos, los manifestantes que se encontraban cerca del kilómetro 006+100 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura del municipio Villahermosa, Tabasco.

#ViaLibre en #Tabasco tras presencia de personas cerca del km 006+100, de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura del Mpio. Villahermosa. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 20, 2026

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.