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Cierre de carreteras hoy 20 de mayo por bloqueos y accidentes; México-Querétaro caótica

Las carreteras de México reportan accidentes y bloqueos hoy miércoles; ya hay cierres y avance lento

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

México vive hoy un día ajetreado por intensas movilizaciones y bloqueos en carreteras importantes, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) alertan a los conductores sobre los cierres.

Megamarcha de transportistas en CDMX

La megamarcha de transportistas afectará varias calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy miércoles 20 de mayo, debido a los bloqueos y se espera la participación de varios contingentes entre ellos el de madres buscadoras, maestros, campesinos y personal de salud.

Aunque la marcha se realizará en la CDMX se espera que algunos accesos a la capital se vean afectados, así como carreteras de Guanajuato, Michoacán, Colima y Guerrero.

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¿En qué carreteras hay bloqueos?

Autopista México-Querétaro

Se registra carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 83, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por lo que Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

Carretera Querétaro-San Luis Potosí

Tras un accidente cerca del kilómetro 185+015 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, con dirección a Querétaro, se reporta cierre parcial de circulación. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas.

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen

Luego de varias horas de bloqueos, los manifestantes que se encontraban cerca del kilómetro 006+100 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura del municipio Villahermosa, Tabasco.

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